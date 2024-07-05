Sinan Ateş Cinayeti Davasında Ara Karar: Tutuklu Yargılanan 22 Sanıktan 10'u Tahliye Edildi

Sinan Ateş cinayetini ilişkin davanın 5'inci duruşmasında alınan kararlar açıklandı. Tutuklu yargılanan 22 sanıktan 10'u tahliye edildi. Sanık Tolgahan Demirbaş'ın MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp yakalanmadığının tespiti için tanıkların (eski Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner) dinlenilmesi talebi reddedildi. Duruşma savcılık mütalaası için 19 Temmuz'a ertelendi.

HABER: OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - Sinan Ateş cinayetini ilişkin davanın 5'inci duruşmasında alıanan kararlar kararlar açıklandı. Tutuklu yargılanan 22 sanıktan 10'u tahliye edildi. Sanık Tolgahan Demirbaş'ın MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp yakalanmadığının tespiti için tanıkların (eski Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner) dinlenilmesi talebi reddedildi. Duruşma savcılık mütalaası için 19 Temmuz'a ertelendi.

Sinan Ateş cinayeti davasının beşinci duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından verilen aradan sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi değerlendirilerek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerinin uygulanması suretiyle tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Emre Yüksel, Mustafa Emsar Aykal, Çağlar Zorlu ve Serdar Öktem'in üzerlerine atılı suçların mevcut niteliği, mevcut durumuna göre sanıklar yönünden kuvvetli suç şüphesi olgularını göstermesi gerekçesiyle tahliye talepleri reddedildi ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Sanıklardan MHP'li avukat Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın telefon şifrelerini adli yardım suretiyle ABD'den istenmesi talebinin kabulü ve bu hususta Adalet Bakanlığı'na müzakere yazılmasına karar verdi.

Sinan Ateş davasında sanık Tolgahan Demirbaş'ın MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp yakalanmadığının tespiti için tanıkların (eski Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner) dinlenilmesi talebi reddedildi.

Sanık avukatlarının Sinan Ateş'in otopsi işlemleri esnasındaki videolu görüntü talebi de reddedildi. Otopside sadece fotoğraflı görüntü alındığı belirtildi. Cinayetten, şüpheli 17 sanık için ayrı yapılan soruşturma dosyasının ana dosyayla birleştirilmesi talebi de reddedildi.

Mahkeme tutuklu sanık MHP'li Serdar Öktem'in adına kayıtlı telefon hatlarının HTS kayıtlarının istenerek baz sinyallerinin temininin reddine de karar verdi.

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Anka Haber Ajansı