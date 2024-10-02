Sinan Ateş Suikastı Davasında Özgür Özel'e Hakaret Eden Sanık Suat Kurt, Duruşma Salonundan Çıkarıldı

Sinan Ateş Suikastı Davasında Özgür Özel'e Hakaret Eden Sanık Suat Kurt, Duruşma Salonundan Çıkarıldı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında, duruşma başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e küfür ve hakaret eden tutuklu sanık Suat Kurt jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.

HABER: MEHMET OFLAZ / ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında, duruşma başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e küfür ve hakaret eden tutuklu sanık Suat Kurt jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.

Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı. Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.

Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam ediyor.

Anka Haber Ajansı

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