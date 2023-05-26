Sındır Ve Tugay, Bolluğa Kepçe Salladı

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık’ta geleneksel olarak düzenlenen Arpadere ve Dündarlı köy hayrı yemeklerine katıldı, bolluğa kepçe salladı.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık’ta geleneksel olarak düzenlenen Arpadere ve Dündarlı köy hayrı yemeklerine katıldı, bolluğa kepçe salladı.

Yüzlerce yurttaşa yemek dağıtılan geleneksel hayırda kazanların başına geçen Sındır ve Tugay; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. İzmir Milletvekili Sındır, "Sofralarını ve gönüllerini bizlere açan hemşerilerimize teşekkür ederim" dedi. Tugay da “Hüzünde, kederde, sevinçte ve kıvançta bir olmanın cephesini büyütüyoruz” diye konuştu.

“HOŞGÖRÜNÜN VE SEVGİNİN GÜCÜ”

Dualara ortak olmaya geldiklerini söyleyen Sındır, “Bugün, gönüllerini bizlere açan yurttaşlarımızla beraber huzurun ve bereketin sofrasındayız. Hoşgörüden ve sevgiden güç alıyoruz. Bu topraklar için hayal ettiğimiz güzelliklere erişmek için buradayız. Anadolu insanı nefrete karşı sevgi, ayrıştırmaya karşı dayanışma ruhuyla bugünlere geldi. İnsanca ve hakça yaşam mücadelemizden bir adım bile geri adım atmadan yurttaşlarımızın yanında olacak ve ülkemizi arzu ettiğimiz güzel günlere taşıyacağız. Biz, insanlarımızın yeniden emeklerinin karşılığını aldığı bir Türkiye hayaline ulaşmak için çalışıyoruz. Her yıl aynı inançla değerlerimizi yaşattığımız hayırlarda buluşacağız. Yurdumuzun dört bir yanına huzur gelsin, yüzler gülsün, gönüller bir olsun, refahımız yükselsin diye emek veriyoruz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

“ANADOLU'MUZUN KADİM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ”

Anadolu kültürünün temelinde yatan en önemli gücün dayanışma ruhu olduğunu söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şöyle konuştu:

“Alın terini, emeğini toprağın bereketiyle harmanlayan çiftçilerimizin köy hayır yemeklerindeyiz, bizlere açtıkları sofralarının konuğuyuz. Bin yıllardan gelen Anadolu'muzun kadim kültürünü ve geleneklerini el ele yaşatacak, gelecek kuşaklara taşıyacağız. Biz, kardeşçe yaşamın, kalıcı barışın bu topraklara kazandırdığı değerlerle ayakta duruyoruz. Hüzünde, kederde, sevinçte ve kıvançta bir olmanın cephesini büyütüyoruz. Bugünkü hayrımıza emeği geçen, maddi ve manevi katkı koyan herkese şükranlarımı sunarım. Dayanışma içerisinde yaralarını el ele saran bir toplumun demokrasi arzusunun önüne kimse geçemez.”

Anka Haber Ajansı