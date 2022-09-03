Sinem'i En Son O Görmüştü; Kanında Uyuşturucu Çıktı

İZMİR'de, iş görüşmesine gidip dönmeyen, 1 gün sonra hastanede öldüğü anlaşılan ve vücudunda uyuşturucu bulunduğu belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek'i (18) en son gören ve üstünden genç kıza ait cep telefonu çıkan tutuklu Burak Kaya'nın...

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, iş görüşmesine gidip dönmeyen, 1 gün sonra hastanede öldüğü anlaşılan ve vücudunda uyuşturucu bulunduğu belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek'i (18) en son gören ve üstünden genç kıza ait cep telefonu çıkan tutuklu Burak Kaya'nın (27), adli tıp incelemesine göre, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay'ın talep ettiği; şüphelilerin cep telefonu numaralarının arama, aranma, SMS ve baz bilgilerine ilişkin iletişimin tespiti için incelemesine karar verildi.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Aslıhan Sinem'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu olduğu belirlenen Aslıhan Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Aslıhan Sinem'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "gasp" suçundan tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜSÜNDE BEYAZ ARACA BİNMİŞTİ

Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan Cem A.'ya (27) ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Aslıhan'ın arkadaşı Cem A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca Cem A., adliyeye sevk edildi. Savcı, Cem A.'yı "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanmasını isteyerek mahkemeye sevk etti. İzmir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği ise Cem A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmesi başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Cem A.'nın, hakimlikteki ifadesinde, Sinem'le 2 senedir tanıştıklarını, olay günü beraber vakit geçirdiklerini, son olarak 19.00'da yanından ayrıldığını, uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi.

Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay ise 1,5 ay geçmesine rağmen bazı delillerin hala toplanmadığını belirterek, şüpheliler ve Sinem'in cep telefonlarına ait HTS kayıtlarına bakılması ayrıca bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de araştırılması için savcılığa başvurdu. HAKİMLİK İNCELEME İSTEDİ

Avukat Alabay'ın delil toplama talebi uygun bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nden taleplerin uygulanmasını istedi. Hakimlik talebi uygun bulup Burak Kaya ile Cem A.'nın cep telefonu numaralarının arama, aranma, SMS ve baz bilgilerine ilişkin iletişimin tespiti için incelemesine karar verdi.

RAPORLA UYUŞTURUCU ORTAYA KONDU

İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunu tamamladı. Kan ve idrar tahlilleri sonuçları çıktı. Buna göre Kaya'nın kanında ve idrarında uyuşturucu madde belirlendi. Avukat Alabay, delil toplama taleplerinin kabul edildiğini belirterek, "Dosyada dikkat çeken bir gelişme oldu. Tutuklanan kişinin kan ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Daha önce de kızın babasının beyanı vardı. Hastanede kızının vücudunda yüksek oranda uyuşturucu tespit edildiğini belirtmişti. Tabi ki şu an kızımızla ilgili ayrıntılı otopsi raporunu bekliyoruz. Bununla birlikte kamera kayıtları ve haberleşme kaynaklarının incelenmesiyle birlikte olay daha da aydınlanacaktır" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı