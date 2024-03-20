Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Altay: "İnsanların Yüzde 60’ı Bizden Nakit Para İstiyor"

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, "Şu zamana kadar bu sene 870 tane Ramazan kolisi dağıtımı yaptık ama daha şu an 300’e yakın başvurumuz daha var. Onları da dağıtmaya devam ediyoruz. Her gün 15’e yakın insan gelip başvuru yapıyor. Başvurular bu sene ortalama bin 500 kişi olacak. Aslında bu gelen insanların yüzde 60’ı bizden nakit para istiyor" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, "Şu zamana kadar bu sene 870 tane Ramazan kolisi dağıtımı yaptık ama daha şu an 300’e yakın başvurumuz daha var. Onları da dağıtmaya devam ediyoruz. Her gün 15’e yakın insan gelip başvuru yapıyor. Başvurular bu sene ortalama bin 500 kişi olacak. Aslında bu gelen insanların yüzde 60’ı bizden nakit para istiyor" dedi.

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, Ramazan ayı kapsamında dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Altay, her geçen yıl kendilerine gelen taleplerin çoğaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu sene 2024 yılının Ramazan ayının çalışmalarına başladık. Aslında biz bu çalışmalara 1 ay önce başlamıştık. Tadıyla, keyfiyle, zevkiyle ruhani duruşuyla çok güzel bir ay bizi için ama bizim için çok yoğun da bir ay, her zaman olduğu gibi. Çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Biz Ramazan çalışmalarına dernek olarak 9 yıl önce başlamıştık. O zamanlar bizim 200 işi ile başlayan tempomuz 2022 yılında bin 50, 2023 yılında bin 265’di. Şu andaki hedefimiz ise bin 500. Şu anda bu sene Ramazan ayında 870 Ramazan kolisi dağıtımı yaptık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Bunun yanında sürekli insanlar gelip başvuru yapıyor. Ramazanın ortasına kadar bize başvuru yapanların tamamına cevap verip ihtiyaçlarını idrak etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar hepsini yüzde yüz başarı ile tamamladık. Bu sene de hedefimiz yüzde yüz başarı ile tamamlamak. Mağduriyetler her sene artıyor. İnsanların alım güçleri çok azalıyor. Bize gelen yardımlarda eskiye nazaran azalıyor ama yine de bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Dışarıdan gelmezsek, kendi içimizden, kendimizden olmazsa, sağdan, soldan toparlayıp bunu halletmeye çalışıyoruz çünkü biz o insanların mağduriyetlerini biliyoruz. Uzun yıllardan beri onlarla aile gibi olduk. Kendilerinin ne olduğunu da biliyoruz, onları tanıyoruz.

"HER GÜN 15’E YAKIN İNSAN GELİP BAŞVURU YAPIYOR"

Şu zamana kadar bu sene 870 tane Ramazan kolisi dağıtımı yaptık ama daha şu an 300’e yakın başvurumuz daha var. Onları da dağıtmaya devam ediyoruz. Her gün 15’e yakın insan gelip başvuru yapıyor. Başvurular bu sene ortalama bin 500 kişi olacak. Aslında bu gelen insanların yüzde 60’ı bizden nakit para istiyor. Biz dernek olarak bir ara bu uygulamayı da yaptık. İnsanlara parayı verelim dedik, bunun karşılığında istedikleri gibi alışveriş yapsınlar dedik ama sonra insanların o kadar çok ihtiyaçları var ki, biz aslında çocuğun bezi için verdik parayı ama o bu parayı elektrik parası için ya da başka bir şey için harcadı. Mama için verdik mesela parayı, o parayı da başka bir şey için harcadı. O yüzden farklı bir yöntem denedik. Kimin ne ihtiyacı varsa onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Para verdiğimiz zaman çok farklı bir konsepte kayıyor. Daha farklı şeylerde kullanıyorlar. Biz de hedefimize ulaşamıyoruz. Biz de nakit para vermeyi bırakıp, alışveriş çekleriyle ya da tüpse tüp alarak, yağsa yağ alarak ne ihtiyaçları varsa onlarla ilgili çalışmalar yapıp onu kendisine teslim ediyoruz. Böyle çok daha verimli oluyor."

Anka Haber Ajansı