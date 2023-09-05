Sinop Mertoğlu Köyü Sakinleri Buraya Her Gün Köpek Bırakılmasından Şikayetçi

Sinop Mertoğlu Köyü Sakinleri Buraya Her Gün Köpek Bırakılmasından Şikayetçi

Sinop’un Mertoğlu köyünde yaşayan Erdoğan Ünal, “Bu çevreye kamera sistemi kurulursa bu köpek bırakanlar yakalanır. En azından maddi manevi ceza kesilir. Hapis cezasına kadar ceza uygulansın” dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop’un Mertoğlu köyünde bulunan sokak köpekleri günden güne artıyor. Vatandaş Erdoğan Ünal, “Bu çevreye kamera sistemi kurulursa bu köpek bırakanlar yakalanır. En azından maddi manevi ceza kesilir. Hapis cezasına kadar ceza uygulansın” dedi.

Mertoğlu köyünde yaşayan Erdoğan Ünal, kimin bıraktığı belli olmayan ve sayıları giderek artan köpekler için yetkililerden yardım istedi. Ünal, şöyle konuştu:

“BANA DÜN 20 KÖPEK SALDIRDI VE KENDİMİ ZOR KURTARDIM”

“Dün 11 tane köpek bırakıldı, bugün de 6 tane daha bırakılmış. Her gün bu şekilde buraya köpek bırakılıyor. Başka civarda köylerde insanlar bakamadığı hayvanları burada mezbahane var diye götürüp bırakıyorlar. Mezbahanede köpeklere bakım falan yok. Fakat içerdeki çalışanların hayvanlara sakatat verdiğini gördüm. Vatandaş burada mezbahane var ne olsa, köpeklere bakılıyor diye düşünerek köpekleri bırakıyorlar. Burası köpek çiftliği değil. Buraya köpek bırakılmasa iyi olur. Bırakıldığı zaman da bizlere de zarar veriyor. Bana dün 20 tane köpek saldırdı ve kendimi zor kurtardım. Köpeğimi de parçaladılar. Köpeğin yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Dün veterinere götürdüm, tedavilerini yaptırdım. Şu anda yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Bu çevreye kamera sistemi kurulursa bu köpek bırakanlar yakalanır. En azından maddi manevi ceza kesilir. Hapis cezasına kadar ceza uygulansın.”

Anka Haber Ajansı

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