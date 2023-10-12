Sinoplu Emekli Vatandaş: "Dilenci Miyiz Biz? Sadaka Mı Dağıtıyorsunuz?"

Sinoplu emekli vatandaş Cengiz Demirel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emekliye bir defaya özgü 5 bin lira ikramiye verileceği açıklamasına tepki gösterdi. Demirel, “Dilenci miyiz biz? Sayın Cumhurbaşkanı buna bir karar versin. Sadaka mı dağıtıyorsunuz” dedi. Hasan Yüksel ise “Bir emekli zaten son günlerini yaşıyor. Biraz rahat yaşasın emekliler. Biz de gezelim. Avrupa’ya gidelim istemiyoruz ama biz de kendi ülkemiz olan Türkiye’yi gezelim. Biz Sinop’un dışına çıkamıyoruz” diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinoplu emekli vatandaş Cengiz Demirel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emekliye bir defaya özgü 5 bin lira ikramiye verileceği açıklamasına tepki gösterdi. Demirel, “Dilenci miyiz biz? Sayın Cumhurbaşkanı buna bir karar versin. Sadaka mı dağıtıyorsunuz” dedi. Hasan Yüksel ise “Bir emekli zaten son günlerini yaşıyor. Biraz rahat yaşasın emekliler. Biz de gezelim. Avrupa’ya gidelim istemiyoruz ama biz de kendi ülkemiz olan Türkiye’yi gezelim. Biz Sinop’un dışına çıkamıyoruz” diye konuştu.

Sinop’ta yaşayan emekli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceği, çalışan emeklilerin bundan yararlanamayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Emekli Cengiz Demirel, şöyle konuştu:

"ÇOK FAZLA VERDİLER, SADAKALARI BATSIN"

"Verilen 5 bin lira çok. Biz bunu nerede harcayacağımızı bilemiyoruz. Diyanet İşleri’nin fitre ve zekat oranlarını açıkladı mı? O 5 bin lira falan zekat da olamaz, fitre de olamaz. Çok fazla verdiler. Sadakaları batsın. Çalışan emekliye de yokmuş. Kendilerinin yakınlarına 10 maaş verirlerken iyi. Ben emeklilere de şunu soruyorum; bu 5 bin lirayı nasıl harcayacaksınız? 50 tane torununuz olsa fazla gelir bu para size. Hatta fazlasını da Sayın Cumhurbaşkanı’na iade edin. Çalışanlara yoknuş, çalışmayanlara varmış. Bu insanlar ömrünün sonuna gelmiş. Azıcık ayın. Önümüzdeki seçimlerden evvel parmakları yalatırsınız, yine emekli en fazla oy veren olur size. Ondan sonra siz oyu alırsınız, ama emekliye böyle parmakla bal verirsiniz. Artık parmaktaki bal da kalmadı, yeter. Dilenci miyiz biz? Sayın Cumhurbaşkanı buna bir karar versin. Sadaka mı dağıtıyorsunuz?

"SARAYLARDA OTURARAK OLMUYOR"

Bu verilen 5 bin lira emekliye hakaret gibi geliyor. Önümüz kış. Doğal gazı açacak mısınız? Doğal gaz bağlantınız yoksa kömürü yakacak mısınız? Bunların hiç biri yoksa bir tane daha battaniye alacak mısınız? 1 battaniye fiyatı ne kadar? Öyle saraylarda oturmakla olmuyor. Saraylarda onun bunun söylediğiyle "emekli çok memnun, emekli çok mutlu, 5 bin lirayı da verdi, sokakta zil çalıyor" olmuyor. Eski padişah dönemini bir hatırlasınlar. Zam üzerine zam, millet oynamaya başlamış. En sondaki o hikayeyi kendileri bilirler. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı sadakayla ilgili bir açıklama yaptı; devlete 63 milyar lira maliyeti varmış. Çok özür diliyoruz, gerçekten yük olduk. Çok üzüldük. 63 milyar lirayı mesela Okçuluk Vakfı’na aktarabilirler. Kızılay üzerinden yurt dışına da aktarabilirler. Orada bir yurt yapıyoruz ya hani. 63 milyar liralık yükümüz içinde devletimizden özür diliyoruz."

"7 BİN 500 LİRA EMEKLİ MAAŞI ÇOK GÜLÜNÇ BİR ŞEY"

Hasan Yüksel şunları söyledi:

"Bu ekonomik şartlarda bu para yeterli değil. Biz bunu sadaka gibi de istemiyoruz. Bir bayramda, bir şurada, bir burada 2 bin lira, 5 bin lira istemiyoruz. Biz yeterli bir maaş istiyoruz. Acilen de maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz. Kiraların 10 bin lira olduğu yerde 7 bin 500 lira emekli maaşı çok gülünç bir şey. Bu 7 bin 500 lirayla geçiniyorlarsa kendi maaşlarını düşürsünler, kendileri de geçinsinler. Bugün emekli maaşı en az 20 bin lira olmalı. Bir emekli zaten son günlerini yaşıyor. Biraz rahat yaşasın emekliler. Biz de gezelim. Avrupa’ya gidelim istemiyoruz ama biz de kendi ülkemiz olan Türkiye’yi gezelim. Biz Sinop’un dışına çıkamıyoruz."

"5 BİN LİRA NEYE YETECEK Kİ, İMKANI YOK YETMEZ"

Sadık Yılmaz ise "Bu zamana kadar yapılan zamlarda zaten emekliler çekti çileyi. Herkes görüyor ve biliyor. Enflasyon desen almış başını gidiyor. 5 bin lira neye yetecek ki? İmkanı yok yetmez. Zaten Sinop’un ilçesi olan Gerze gibi bir yerde şuan ev kiraları en az 8 bin lira, 10 bin lira. Emekli maaşı da 7 bin 500 lira. Geri kalanı ne yapacak adam? Nereden bulacak? İmkanı yok. Adam Almanya’dan geliyor Türkiye’ye bin euroyla 2 ay tatil yapıp gidiyor. Bizim 7 bin 500 lirayla 1 ay yapma imkanımız var mı? Yok" dedi.

"BİR MARKETE GİDİYORSUN ZATEN 2 BİN LİRA HARCIYORSUN"

İbrahim Gündoğdu da "5 bin lira yeterli bir para değil. Emekli için hiçbir şey değil. Bir markete gidiyorsun zaten 2 bin lira harcıyorsun. 2 tane balık almak istiyorsun 250 lira. Kefalin tanesi 120 lira, mezgitin kilogramı 80 lira, hamsinin kilogramının da 100 lira olduğu bir yerde 5 bin liranın hükmü yok. Emekli zaten perişan. Biz burada vatandaşı alışveriş yaparken fark edip görüyoruz. Onların neler çektiğini, 10 liranın hesabını yaptığını da biliyoruz. Bu şekilde mücadele eden emeklilerimiz var, geçinmek için zorlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı