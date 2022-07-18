Sinop'ta Başlayan Kavga Esenyurt'ta Sürdü: 3 Yaralı

Sinop'ta Başlayan Kavga Esenyurt'ta Sürdü: 3 Yaralı

ESENYURT'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Ozan URAL/İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından sokağa özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kavgadan hemen sonra sokakta yaşananlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi 1204 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bayram tatilinde Sinop'a giden iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tatilden sonra İstanbul'a gelen iki aile, sokakta karşılaşınca Sinop'ta yaşanan tartışma tekrar başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine husumetli iki aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, olayın büyümemesi için sokakta özel harekat ve çevik kuvvet polisi tarafından güvenlik önlemi alındı. Yaralanan kişilerin hastanedeki tedavisi sürerken, ekipler kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokakta yaşanan gerginlik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Sinop'ta Başlayan Kavga Esenyurt'ta Sürdü: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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