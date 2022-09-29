Sinop'ta Şelale Ziyaretinde Ağaç Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Sinop'ta Şelale Ziyaretinde Ağaç Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

SİNOP'taki Tatlıca Şelaleleri'nde gezen ziyaretçilerin üzerine ağaç devrildi.

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP'taki Tatlıca Şelaleleri'nde gezen ziyaretçilerin üzerine ağaç devrildi. Olayda, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer hayatlarını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine, saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle ağaç devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ağaç gövdesinin altında kalan Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Ağacın devrilmesiyle yaralanan İsmail Sümer de ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri, hastane morguna görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Sinop'ta Şelale Ziyaretinde Ağaç Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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