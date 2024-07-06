Sinop'un Chp'li Eski Belediye Başkanı Baki Ergül, Son Yolculuğuna Uğurlandı

HABER - MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta 2009-2019 yılları arasında CHP'den Belediye Başkanlığı yapan Baki Ergül, son yolculuğuna uğurlandı.

Baki Ergül, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatına kaybetmişti. Ergül'ün cenazesi, Sinop Alaaddin Camisinde öğlen kılınan cenaze namazı sonrası Çukurbağ Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Baki Ergül'ün yakınları başta olmak üzere CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anka Haber Ajansı