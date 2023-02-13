Şirin Payzın'ın 'mülteci' yoruma Halk TV'den geri vites: 'Yorumcunun kişisel görüşleridir'

Şirin Payzın'ın 'mülteci' yoruma Halk TV'den geri vites: 'Yorumcunun kişisel görüşleridir'

Halk TV'nin ekran yüzü olan gazeteci Şirin Payzın, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Antakya'dan canlı yayına bağlandığı esnada düzensiz göçmenler hakkında yaptığı yorum kanalı zora soktu. Halk TV'den açıklama gecikmedi.

Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay/Antakya'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı.

Halk TV, Şirin Payzın'ın asayiş olaylarına ilişkin yaptığı yoruma izleyicilerden fazla tepki gelince, yayın akışının devamında Payzın'ın kullandığı ifadelere katılmadıklarını açıkladı:

"Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir."

Kaynak: gunes.com

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