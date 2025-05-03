Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti... Chp'li Kılıç: "Vicdanıyla Yol Açan Bir Siyasetçiydi"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından paylaştığı taziye mesajında "Önder’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizde demokrasi ve barış mücadelesinde derin izler bırakan, vicdanıyla yol açan bir siyasetçiydi'' dedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından paylaştığı taziye mesajında "Önder’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizde demokrasi ve barış mücadelesinde derin izler bırakan, vicdanıyla yol açan bir siyasetçiydi'" dedi.
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Kılıç'ın mesajı şöyle:
"TBMM Başvekili Sırrı Süreyya Önder’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizde demokrasi ve barış mücadelesinde derin izler bırakan, vicdanıyla yol açan bir siyasetçiydi. Ailesine, yol arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum."
Anka Haber Ajansı