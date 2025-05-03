Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti... Okan Konuralp: "Hoşça Kal Ağabeyim, Başkanım…"

Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti... Okan Konuralp: "Hoşça Kal Ağabeyim, Başkanım…"

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, “Hoşça kal ağabeyim, başkanım… Çok sevdiği Fuzuli’nin zaman zaman mırıldandığı ‘Dest-bûsi ârzusiyle ger ölsem dostlar/ Kûze eylen toprağım sunun anınla yâra su’ dizelerinden mülhem; barış geldiğinde toprağından yapılacak bir testiyle içilecek berrak sulara…” mesajını paylaştı.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, "Hoşça kal ağabeyim, başkanım… Çok sevdiği Fuzuli’nin zaman zaman mırıldandığı ‘Dest-bûsi ârzusiyle ger ölsem dostlar/ Kûze eylen toprağım sunun anınla yâra su’ dizelerinden mülhem; barış geldiğinde toprağından yapılacak bir testiyle içilecek berrak sulara…” mesajını paylaştı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Konuralp, şunları kaydetti:

"Hoşça kal Ağabeyim, Başkanım… Çok sevdiği Fuzuli’nin zaman zaman mırıldandığı ‘Dest-bûsi ârzusiyle ger ölsem dostlar/ Kûze eylen toprağım sunun anınla yâra su’ dizelerinden mülhem; Barış geldiğinde toprağından yapılacak bir testiyle içilecek berrak sulara…"

Anka Haber Ajansı

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