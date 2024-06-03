Şişhane'de Kayyum Protestosu: "Akp İktidarı Bir Kez Daha Darbe Gerçekleştirdi"

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyum atanması, İstanbul Şişhane'de protesto edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün bir darbe daha yaşandı bu ülkede. AKP iktidara geldiği zaman toplumu, Türkiye’yi vesayet rejiminden kurtaracağız, darbeci anlayışlardan kurtaracağız diye yola çıkmıştı. Oysa şu an DEM Parti’nin belediyelerine kayyum atayarak üçüncü kez siyasi darbe gerçekleştirdi" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açıklamaya katıldı

Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) - Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyum atanması, İstanbul Şişhane'de protesto edildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün bir darbe daha yaşandı bu ülkede. AKP iktidara geldiği zaman toplumu, Türkiye’yi vesayet rejiminden kurtaracağız, darbeci anlayışlardan kurtaracağız diye yola çıkmıştı. Oysa şu an DEM Parti’nin belediyelerine kayyum atayarak üçüncü kez siyasi darbe gerçekleştirdi" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açıklamaya katıldı.

Şişhane'de akşam saatlerinde Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen açıklamaya katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün bir darbe daha yaşandı bu ülkede. AKP iktidara geldiği zaman toplumu, Türkiye’yi vesayet rejiminden kurtaracağız, darbeci anlayışlardan kurtaracağız diye yola çıkmıştı. Oysa şu an DEM Parti’nin belediyelerine kayyım atayarak üçüncü kez siyasi darbe gerçekleştirdi" dedi.

"10 yıl kış uykusunda yattı bunlar"

Kayyumun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinden olduğunu iddia eden Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıdık Akış Van’da gözaltına alındı. Gerekçe ise 10 sene önceki bir dava. 10 yıl kış uykusuna yattı bunlar. 10 sene sonra akılları başlarına gelmiş sözde. 10 yıl sonra, yani Mehmet Sıddık Hakkari Belediye Eş Başkanı olduktan sonra AKP’nin aklına davayı devreye sokmak geliyor. Uydurmuş oldukları bir sahte iddianameyle belediye eş başkanımız hakkında dava açtılar... Masumiyet karinesi gereği bir kişi hakkında karar oluşana dek belediyeye kayyum atanamaz... Bugün AKP’nin son yerel seçimlerde aldığı oylar ortadadır. AKP hızla erimektedir. Daha da eriyecektir, bundan kimsenin kuşkusu olmasın... AKP iktidarı, seçimlerden aldığı yenilgiden sonra “normalleşme süreci” başlatmadan söz etmişti. Oysa ortada hiçbir normalleşme yok. Kürt’e normalleşme yok, DEM Parti’ye normalleşme yok"

Çelik: Demokrasinin, halk iradesinin yanındayız

Açıklamaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının, Hakkari halkının iradesini yok saymak olduğunu belirtti. Çelik, "Tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuz gibi kayyumların da karşısında, demokrasinin ve halk iradesinin yanındayız! Antidemokratik uygulamaların her zaman güçlü bir biçimde karşısında olacağız. Kayyumların karşısında olacağız ve hep birlikte kayyumlara karşı ortak mücadele edeceğiz" dedi.

Polis müdahale etti

Açıklamanın ardından yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, basını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Gözaltına alınanlar oldu.

Anka Haber Ajansı