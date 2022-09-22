Şişirdiği İş Makinesi Lastiği Patlayınca Savrularak Yaralandı

Şişirdiği İş Makinesi Lastiği Patlayınca Savrularak Yaralandı

SAMSUN'da işçi Ali A. (21), şişirdiği iş makinesi lastiğinin bir anda patlaması sonucu savrulup yaralandı.

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da işçi Ali A. (21), şişirdiği iş makinesi lastiğinin bir anda patlaması sonucu savrulup yaralandı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan iş makinesi tamirhanesinde meydana geldi. Ali A., tamire getirilen iş makinesinin lastiğini şişirmeye başladı. Bu sırada lastik aniden patladı ve Ali A. savrularak yaralandı. Yanında, onarımda bulunan kişi ise yara almadan kurtuldu. Mesai arkadaşları tarafından çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ali A., tedaviye alındı. Lastiğin patladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Şişirdiği İş Makinesi Lastiği Patlayınca Savrularak Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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