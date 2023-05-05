Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Ardahan'da: 15 Mayıs’ta Türkiye, Güzel Ve Güneşli Bir Güne Uyanacak

İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, seçimler öncesinde CHP adaylarına destek olmak için memleketi Ardahan’a geldi. Keskin, "Ardahan’daki tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 14 Mayıs’ın da baharın müjdecisi olacağını, 15 Mayıs’ta Türkiye güzel bir güne uyanacağını, güneşli bir güne uyanacağı dileğimle" dedi.

ÖZKAN KARAKAYA

İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, seçimler öncesinde CHP adaylarına destek olmak için memleketi Ardahan’a geldi. Keskin, "Ardahan’daki tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 14 Mayıs’ın da baharın müjdecisi olacağını, 15 Mayıs’ta Türkiye güzel bir güne uyanacağını, güneşli bir güne uyanacağı dileğimle" dedi.

CHP milletvekili adaylarıyla birlikte saha seçim çalışmalarına katılan İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "2 gündür Ardahan’dayım, 14 Mayıs seçimleri Türkiye için çok önemli bir seçim. Cumhuriyetimizin ikinci Yüzyılına girdiğimizde, Türkiye’nin en Doğusundan Atatürk’ün siluetinin çıkan bir ilden sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

"BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇİM OLACAK"

Muammer Keskin şunları söyledi:

"Adaylarımızla beraber, ilçelerimizin tümünü gezmeye çalışıyorum. Buradan Ardahan Belediye Başkanımızın çok önemli açılışları vardı onlara katıldık. Bugün de yöresel ürünler ile ilgili çok önemli bir şeye imza attık. Ardahan’ın çok önemli kavurmasının, peynirinin ve balının gerçek değere ulaşması için bu tür üretimlere ihtiyaç vardı. Faruk Demir nezdinde tüm emeği geçen, katkı sunan, işçisinden çalışanına ve iş adamlarına kadar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ardahanlılardan da bu seçim başka seçim, bu seçim çok çok önemli bir seçim olacak. Çok hassas davranmalarını, vicdanlarını düşünerek oy kullanmalarını bu ülkede toplumun büyük bir bölümü ötekileştirildi. Bunu kucaklaştırmamız gerektiğine inanıyorum ve bu yüzden Ardahan’dayım. Ardahan’daki tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 14 Mayıs’ın da baharın müjdecisi olacağını, 15 Mayıs’ta Türkiye güzel bir güne uyanacağını, güneşli bir güne uyanacağı dileğimle. Hepinize saygılar sunuyorum."

Anka Haber Ajansı