Şişli'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Sokağa Döktü

Şişli'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Sokağa Döktü

ŞİŞLİ'de 6 katlı bir apartmanın çatı katında yapılan izolasyon çalışması nedeniyle yangın çıktı.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de 6 katlı bir apartmanın çatı katında yapılan izolasyon çalışması nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken, apartman sakinleri sokağa inerek yangının söndürülmesini bekledi.

Şişli Halit Ziya Türkkan Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İzolasyon çalışması nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binanın içine dolan duman nedeniyle, apartman sakinleri sokağa çıktı. Binanın iki tarafından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Apartman sakinlerinden Arya Turna "Çatıda çalışma vardı. Büyük ihtimalle yangın oradan çıktı. İlk başta küçük bir duman çıktı daha sonra alev aldı. Evimizin içi duman doldu. Biz de aşağıya indik" dedi. Köpeğini yanına alarak sokağa inen Hatice Yıldız ise, "Karşı binadan yangın olduğunu duyduk. Yanma sesleri geliyordu. Çatıda tamirat vardı, ondan çıkmış olabilir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de 6 Katlı Apartmanda Çıkan Yangın Sokağa Döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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