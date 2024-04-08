Şişli'de Chp Ve Akp'li Üyeler "belediyecilik İlkeleri"ni Birlikte İmzaladı

Şişli Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk toplantısını yaptı. 5 yılda 147 projeyi hayata geçirmek için gecelerini gündüzlerine katacaklarını belirten, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli’de herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet edeceğiz. Bizim dönemimizde Şişli, tarihinin en aktif belediyeciliğini görecek. Bu kentin kendi yurttaşlarının hakkı için mücadele edeceğiz” dedi. Şahan bir ilki gerçekleştirerek, 8 ilkeden oluşan ‘Kapsayıcı Belediyecilik İlkeleri’ metnini de bütün meclis oy birliği

Şişli Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk toplantısını yaptı. 5 yılda 147 projeyi hayata geçirmek için gecelerini gündüzlerine katacaklarını belirten, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli’de herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet edeceğiz. Bizim dönemimizde Şişli, tarihinin en aktif belediyeciliğini görecek. Bu kentin kendi yurttaşlarının hakkı için mücadele edeceğiz” dedi. Şahan bir ilki gerçekleştirerek, 8 ilkeden oluşan ‘Kapsayıcı Belediyecilik İlkeleri’ metnini de bütün meclis oy birliği ile imzaladı. Partiler üstü kabul edilen bu ilkeler bütününü belediyenin ana girişinde tüm yurttaşların göreceği bir noktaya asacağını söyledi.

5 YILDA 147 PROJE

Şişli’nin tarihin en aktif belediyeciliğini kendi döneminde göreceğini vurgulayan Şahan, “Projelerimi tanıttığım toplantıda Şişli için bir hayalim var demiştim. Bu kentin kendi yurttaşlarının hakkı için mücadele edeceğiz. Şişlilinin hakkını Şişliliye teslim etmek için çalışacağız. 5 yılda 147 projemizi hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN MUHAFIZLARI, DEMOKRASİNİN MÜDAFİLERİYİZ”

Başkan Şahan, şunları söyledi:

“Haksızlıkların üzerine kararlılıkla yürüyeceğiz. Baskılara karşı özgürlüğümüzü savunacağız. Sadakatin üstüne liyakatle, gideceğiz. Otoriterliğin üstüne katılımcı demokrasiyle gideceğiz. Betonun üstüne yeşille, partizanlığın üstüne eşit hizmet anlayışıyla, kutuplaşmanın üstüne kapsayıcılıkla gideceğiz. Emeği önceleyecek, emeğe saygı duyacağız. Bu yüzden ne çalışanlar açısından, ne oy vermeyenler açısından Şişli’de bir ayrım söz konusu olmayacak. Şişli’de herkesi kucaklayacak ve eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Hizmetlerimizde adalet ve liyakat ön planda olacak. Bizler 270 bin Şişlili, 16 milyon İstanbullu olarak bu kadim şehrin muhafızlarıyız. Buradaki her meclis üyesi arkadaşın parti bağımsız bizler, İstanbul'un muhafızları, demokrasinin müdafileriyiz”

“KAPSAYICI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İLE HAREKET EDECEĞİZ”

Konuşmasında “Şehrimizi ve ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız” diyen Resul Emrah Şahan, “Hem icraat yapacak, hem de halkımızın karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayarak demokratik anlayışımızın ve siyasi kültürümüzün gelişmesine katkı sunacağız. Bugünden itibaren önümüzdeki dönemde kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Milletin seçilmiş temsilcileri olarak siz değerli meclis üyelerimizle sürekli temas halinde olacağız. 31 Mart’ta milletimizin mesajı çok net. Bu mesaj; ‘Memleketin sorunlarını birlikte çözün… Bu mesajı doğru anlamış bir siyasetçi olarak devletimizin tüm birimleriyle birlik ve beraberlik çerçevesinde çalışacağız. Mevcut kutuplaşma ikliminin hiçbir zaman bir parçası olmayacağız. Birlikte çalışıp birlikte çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

“KAPSAYICI BELEDİYECİLİK İLKELERİ”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan bir ilki gerçekleştirerek, 8 ilkeden oluşan ‘Kapsayıcı Belediyecilik İlkeleri’ metnini bütün meclis oy birliği ile imzaladı. Partiler üstü kabul edilen bu ilkeler bütününü belediyenin ana girişinde tüm yurttaşların göreceği bir noktaya asacağını söyledi. Şişli'de başkan dışında CHP'li 31, AKP'li 6 belediye meclis üyesi bulunuyor.

Başkan Şahan, “Birincisi kamusal fayda. İkincisi ‘açıklık ve şeffaflık’. Üçüncüsü ‘demokratik hesap verilebilirlik’. Dördüncüsü katılımcılık. 5’incisi ‘eşit hizmet’. 6’ncısı ‘çoğulculuk’, 7’ncisi ‘sürdürülebilirlik’. 8’incisi ‘yenilikçilik’… Beş yıl boyunca milletin olanı, millete verme amacını taşıyan yönetim anlayışımızı kimseyi geride bırakmadan, herkese eşit mesafede ve herkese eşit önem vererek çalışacağımızı siz kıymetli meclis üyelerimizle birlikte, meclisimiz ve personelimizle milletimizden nasıl anlayışla hizmet vereceğimizi göstermektedir. Bunu bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın imzaladığı bir dokümanla belediyenin girişinde, 38 belediye meclis üyemizin, parti bağımsız imzaladığı bir ilkeler bütünü olarak sergilemek ve Şişlili yurttaşlarımıza göstermek istiyoruz. Bu konuda da bir ortak mutabakata siyasi partiler düzeyinde vardık. Buradan tüm parti ilçe başkanlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Öte yandan toplantıda divan seçimi, başkan vekilleri ve encümen ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı. Meclis 1. Başkan Vekilliği’ne Nurettin Tan, 2. Başkan Vekilliği’ne ise Hüseyin Sarı seçildi.

Anka Haber Ajansı