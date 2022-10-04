Şişli'de D-100 Karayolu'nda Makas Attığı İddia Edilen Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Şişli'de D-100 Karayolu'nda Makas Attığı İddia Edilen Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

ŞİŞLİ'de D-100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bariyerlere sonra da başka otomobile çarparak kaza yaptı.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de D-100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bariyerlere sonra da başka otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin yerinden kopan motoru yola savruldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu üzerinde makas atarak seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 AKP 080 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra 34 CPE 128 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafikte makas attığı iddia edilen otomobilin yerinden fırlayan motoru ise dikkat çekti. Kaza sonucu karayolundaki trafik bir süre aksadı. Otomobillerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Şişli'de D-100 Karayolu'nda Makas Attığı İddia Edilen Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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