Şişli'de Otomobilin Çarptığı Skuterli Öldü

Şişli'de Otomobilin Çarptığı Skuterli Öldü

Kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki D.G. isimli kadına çarptı.

Ömer ÇETİNASLAN - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan D.G. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. H.A.'nın kullandığı otomobil, skuterle cadde üzerinde seyir halindeki D.G. isimli kadına çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. D.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli'de Otomobilin Çarptığı Skuterli Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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