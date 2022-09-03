Şişli’de Yangın Paniği

Şişli’de Yangın Paniği

ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangını alan ev sahibinin kızı ise eşine sarılarak gözyaşı döktü.

Yangın, Teşvikiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi'ndeki apartmanın 1'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri ev sahiplerinin İstanbul dışında olması nedeniyle daireye giremeyince kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada içi dumanla dolan apartmanın üst katlarında yaşayanlar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı açamayınca dış pencerenin demir korkuluklarını kesip camı kırarak eve girdi. Yangını haber alıp gelen ev sahibinin kızı eşine sarılarak gözyaşı döktü. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Şişli’de Yangın Paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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