Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)- ŞİŞLİ'de 2 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Trafiğin yoğunluğu nedeniyle aniden yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde önünde bulunan cipe çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı