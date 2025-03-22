Şişli’den Saraçhane’ye, İstanbul’dan Yurdun Dört Bir Yanına Milyonlar Seçilmiş Başkanların Yanında!

Şişli’den Saraçhane’ye, İstanbul’dan Yurdun Dört Bir Yanına Milyonlar Seçilmiş Başkanların Yanında!

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için belediyedeki “demokrasi nöbeti”ni sürdüren Şişlililer, bu akşam da türkülerle, sloganlarla, marşlarla, alkışlarla gözaltına alınanlara destek oldular. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yakın dostu Başkan Şahan için bağlama çaldı, binlerce Şişlili hep bir ağızdan türküler söyledi.

(İSTANBUL) - Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için belediyedeki “demokrasi nöbeti”ni sürdüren Şişlililer, bu akşam da türkülerle, sloganlarla, marşlarla, alkışlarla gözaltına alınanlara destek oldular. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yakın dostu Başkan Şahan için bağlama çaldı, binlerce Şişlili hep bir ağızdan türküler söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hukuksuz bir şekilde önceki gün gözaltına alınmalarının ardından başlayan dayanışma büyüyor.

Özel’in konuşması sık sık sloganlarla kesildi”

Şişli Belediyesi önündeki “demokrasi nöbeti”ne bu akşam da binlerce Şişlili eşlik etti. Şahan’a destek olanlar arasında CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Samsun Milletvekili Murat Çan, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, PM Üyeleri, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı yer aldı.

Şişli Belediyesi önüne kurulan dev ekrandan Saraçhane’de konuşan Özgür Özel canlı olarak izlendi. Özel'in konuşması sık sık sloganlarla kesildi.

Seçilmiş başkanlara türkülerle destek oldular

Özel’in konuşmasının ardından bağlamalarıyla sırayla sahneye çıkan CHP Milletvekilleri Umut Akdoğan ve Tahsin Ocaklı ile CHP İlçe Başkanı Özcanlı, türkülerini İmamoğlu ve Şahan için seslendirdi. Binlerce Şişlili, rekor oyla seçtikleri başkanlarına türkülerle bir kez daha sahip çıktı.

Anka Haber Ajansı

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