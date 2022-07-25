Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden Dha'ya 5 Ödül

SİVAS, (DHA)- SİVAS 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" töreninde Demirören Haber Ajansı (DHA), 5 ödüle layık görüldü.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş adına, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından basın ödülleri düzenlendi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve çocuklarıyla, il protokolü ve davetliler katıldı.

'HATIRASI SONSUZA KADAR YAŞATILACAK'

Törende konuşan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, İsmail Güneş adına ilki düzenlenen meslek ödülleri töreninden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu yıldan başlamak üzere, gelecek yıllarda da bu ödülleri devam ettirerek İsmail Güneş'in hatırasını sonsuza kadar yaşatmak en temel amacımızdır. O, son nefesini verdiği ana kadar, çok sevdiği mesleğini sürdürmesiyle hafızalarda her zaman canlı kalacaktır. Gelecekte yetişecek olan yeni meslektaşlarımız da onun, canı pahasına verdiği meslek mücadelesini örnek alacaktır. Bizim için yeni bir başlangıç olan İsmail Güneş Basın Ödülleri'nin bir Sivas Basını geleneği haline dönüşmesini arzu ediyoruz. Her zaman kalbimizde olacak İsmail Güneş kardeşimizin aziz hatırası da bu sayede hep taze kalacaktır" dedi.

AHDE VEFA ÖRNEĞİ

İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Olaydan sonra 13 yıldır verdiğimiz mücadelede bu tür ödül programları bize güç ve motivasyon sağlıyor" dedi. Vali Şimşek, milletvekilleri Yılmaz, Soluk, Ekinci ve Belediye Başkanı Bilgin de programın ahde vefa örneği taşıdığını belirterek ödül alanları tebrik etti.

Cemiyetin çeşitli kategorilerde belirlediği 41 ödül, sahiplerine verildi. DHA Sivas Büro Şefi Eraydın Aytekin "cemiyet özel ödülü', muhabirler Hüsnü Ümit Avcı "araştırma haberi', Alperen Yıldız "spor haberi" dalında ödüle layık görüldü. "Genç iletişimciler" kategorisinde DHA muhabirleri Arife Defne Arslan ve Ayşe Mine Eğüz ödül aldı. İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'e ise "Onur Ödülü" verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı