Sivasspor - Hatayspor Maçının Ardından

Arife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Tamamen üstün oynadığımız bir maçtı. Belki 7-2 kazanacağımız bir maçı kaybettik. Bazen takılıp düşersiniz, önemli olan ayağa kalkmak" dedi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise "Bugün kazanmamız gereken bir maçı kazandık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için üzün olduğunu belirten Sivasspor Teknik Direktrü Rıza Çalımbay, "Bugün sahada mücadele olmadı. Tek kale maç oldu. Özellikle ikinci yarı. Biz maçta her zamanki gibi erken gol yedik. Ondan sonra 2-0'ı halletmemiz gerekiyordu. Golümüzü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca oyun üstünlüğü tamamen bize geçti. İstatistiklere baktığınızda her türlü üstünlük bizde. Oyuncular kötü de oynamadı ama son paslar, vuruşlar açısından sıkıntılar yaşadık. Öbür türlü her yerden geldik. Kaleci bugün çok iyi toplar çıkardı. Girilen pozisyonlar var, bizim bunları atmamız gerekiyordu. 19-20 şutumuz var ama bunları değerlendiremedik. Özellikle ikinci yarı Hatayspor oynamadı. Tek üzüldüğüm bizim 2'nci yediğimiz golde oyuncuların uyanık olması gerekiyor. Appindangoye ayakkabı değiştirirken, sahanın nasıl olduğunu ısınmada görüyor, krampon sıkıntısını ısınmada görmesi gerekiyordu. Ölü top kullanırken arkadaşlara sesimizi duyuramadık beklemeleri için. Aaron yerinde olmadığı için ikinci golü yedik. Bugün bir şanssızlıktır yaşadık. Büyük bir şanssızlık. Bu kadar pozisyona girip de kaçırmak hakikaten talihsizlik. Her şey yapılan bir maçta, son pasları iyi değerlendiremedik" dedi.

"ŞU MAÇ NORMALDE EN AZ 7-2 BİTER"

Takımın hem lig hem Avrupa'da mücadele ettiğini hatırlatan Çalımbay, "Biz şu anda 2 yeri götürmeye çalışıyoruz. Geçen yıl biz ne zaman çıkış yaptık, Avrupa bittikten sonra çıkış yaptık. Ondan sonra yine takımı Avrupa'ya götürdük. Şu maç normalde en az 7-2 biter. Hatayspor kendi ceza alanı içinden çıkmadı. İkinciyi atmamız lazımdı ama atamadık. Bu böyle devam edecek değil. Eninde sonunda kazanacağız" diye konuştu.

"HERKES SORUMLULUK ALMALI"

Şimdiye kadar hiç bu kadar pozisyona girdikleri bir maç olmadığını vurgulayan Çalımbay, "Bunları atmak gerekiyor. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Oyuncularımızın kendilerine bakmaları gerekiyor. İyiyken de hep beraberiz, kötüyken de hep beraberiz. Bizim gibi bir takımın bunları değerlendirmesi gerekiyor. Gidebildiğimiz yere kadar takımı götüreceğiz. Bizim sorumluluğumuz var. Her takım her sene istediğiniz gibi gitmeyebilir. Her zaman düz gidemezsin, takılıp düşersin. Önemli olan ayağa kalkmak. Bunun için beraber olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DEMİREL: KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇTI

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise "Kazanmamız gereken bir maçtı. 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmayı bildik. Oyunun ilk bölümleri iyiydik, kırmızı kart sonrasını konuşmak istemiyorum. Bugün tek amacımız kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

