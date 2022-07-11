Sivasspor, İkinci Hazırlık Maçını Da Kazandı

Sivasspor, İkinci Hazırlık Maçını Da Kazandı

Demir Grup Sivasspor, Bolu kampında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor, Bolu kampında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Kamp yapılan otelin sahasında yapılan maçta Sivasspor sahaya Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare 11'iyle maça çıktı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren gölü 18'inci dakikada Isaac Cofie kaydetti. Takımın yeni transferi Karol Angielski ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Demir Grup Sivasspor Bolu kampında daha önce Al Shamal SC ile oynadığı mücadeleyi de 2-0 kazanmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

Sivasspor, İkinci Hazırlık Maçını Da Kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İzmir’deki Kazada Emine'nin Ardından Zeynep De Yaşamını Yitirdi
İzmir’deki Kazada Emine'nin Ardından Zeynep De Yaşamını Yitirdi
Kanserle 3'üncü Savaşını Kaybeden Cemre, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kanserle 3'üncü Savaşını Kaybeden Cemre, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tatil Yolunda Kazada Ölen 3 Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı
Tatil Yolunda Kazada Ölen 3 Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı
Dondurma Yerken Köpek Saldıran Çocuk Yaralandı
Dondurma Yerken Köpek Saldıran Çocuk Yaralandı
İki Oğlunu Öldürten Anne İle 2 Sanık İçin 2'şer Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi
İki Oğlunu Öldürten Anne İle 2 Sanık İçin 2'şer Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi
Trafik Kazalarında 'bilinçli Taksir' Düzenlemesinin Öncüsü Boray Uras Hayatını Kaybetti
Trafik Kazalarında 'bilinçli Taksir' Düzenlemesinin Öncüsü Boray Uras Hayatını Kaybetti
Bakan Soylu: Trafik Kazalarında 25 Kaybımız Var
Bakan Soylu: Trafik Kazalarında 25 Kaybımız Var