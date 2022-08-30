Sivas'ta 4 Kişinin Yaralandığı Kaza Kamerada

SİVAS'ta, hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralanırken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 4 kişi yaralanırken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çiçekli Mahallesi Çiçekli Caddesi'nde meydana geldi. R.T. (40) yönetimindeki 58 UD 676 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta Y.İ.'nin kullandığı 58 ABG 018 plakalı kamyonete çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki Y.T. (44), K.T. (18), Ç.T. (8) ve D.T. yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı