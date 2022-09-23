Sivas'ta Boş Baraka Alev Alev Yandı

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Kızılırmak Nehri kenarında boş barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi'nde, Kızılırmak Nehri kenarında bulunan boş barakada çıktı. Ali Fuat Güvendi'ye ait boş ahşap barakada, bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı