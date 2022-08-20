Sivas'ta Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Sivas'ta Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

SİVAS'ta mobilya fabrikası imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta mobilya fabrikası imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan fabrikanın imalathane bölümünde, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. İmalathane bölümünde, mobilya üretiminde kullanılan malzemelerin çoğunun zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Sivas'ta Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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