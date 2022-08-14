Sivas'ta Otomobil, Bariyerlere Çarptı; 2'si Ağır 5 Yaralı

Sivas'ta Otomobil, Bariyerlere Çarptı; 2'si Ağır 5 Yaralı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI/HAFİK(Sivas),(DHA)-SİVAS'ın Hafik ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyere çarpan otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik'e giden Hümeyra Ulusu yönetimindeki 58 AB 040 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada sürücü ile araçtaki Murat Uyar, Tülay Uyar, Hatun Ulusu ve Niyazi Ulusu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarıldı. Yaralılardan Tülay Uyar ile Hatun Ulusu'nun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Sivas'ta Otomobil, Bariyerlere Çarptı; 2'si Ağır 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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