Sivas'ta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Sivas'ta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Arife Kayer (61) öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada Arife Kayer (61) öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolunda Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Emirhan Altay (19) yönetimindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile Selver Soysal'ın (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Bahattin Sancar (22), Enes Altay (18), Kadriye Şahin (44), Osman Kayer (68) ve Arife Kayer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Marmaris'teki Yangının Çıkış Nedenini Özel Ekip Araştırıyor
Marmaris'teki Yangının Çıkış Nedenini Özel Ekip Araştırıyor
Otomobil İle Bariyere Çarpan Motosikletin Alkollü Sürücüsü Ve Arkadaşı Yaralandı
Otomobil İle Bariyere Çarpan Motosikletin Alkollü Sürücüsü Ve Arkadaşı Yaralandı
Manavgat Yangınından Kurtarılan Gebe Keçinin Yavruları Büyüdü
Manavgat Yangınından Kurtarılan Gebe Keçinin Yavruları Büyüdü
İzmir'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'de Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Çanakkale'de Çıkan Yangın Söndürüldü
Çanakkale'de Çıkan Yangın Söndürüldü
Yangın Bölgesinde Görevli Bekçiye Otomobil Çarptı
Yangın Bölgesinde Görevli Bekçiye Otomobil Çarptı
Silahlı Saldırıda Yaralanan Kadın 16 Gün Sonra Öldü
Silahlı Saldırıda Yaralanan Kadın 16 Gün Sonra Öldü