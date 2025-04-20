Siyaset Bilimci Sezin Öney, Chp'nin Yozgat Mitingini Değerlendirdi: "Burada Ciddi Bir Kırılma Yaşanıyor"

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - CHP'nin Yozgat mitingini ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren siyaset bilimci Sezin Öney, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting alanına traktörle gidişinin hafızalara kazındığını vurguladı. Çiftçi Abdullah Ceylan'ın, "Devleti yöneten bir insan, turpla şalgamla devlet idare edilmez; adaletle, hukukla idare edilir" sözlerinin geniş bir etki yarattığına dikkati çeken Öney, "Burada ciddi bir kırılma yaşanıyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan yurt mitinglerinin ikincisi dün Yozgat'ta yapıldı. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, kentin son yıllarda gördüğü en büyük kalabalığı topladı. Siyaset bilimci Sezin Öney, CHP'nin Yozgat mitingini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Öney, CHP’nin Yozgat mitinginin yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "En önemli dönüm noktalarından bir tanesi derken son derece kutuplaşmış ve statik bir siyasi ortamdayız aslında. Çünkü işte belli siyasi partiler, iktidar bloğu ve buna yönelik, o kutuplaşmaya yönelik Türkiye'deki birtakım ezberler var. Bir kere şimdi muhafazakâr sağın kalesi olarak gördüğümüz, bildiğimiz Yozgat'ta CHP'nin böyle bir kitleyi topluyor olabilmesi çok önemli" diye konuştu.

Öney, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting alanına traktörle gidişinin hafızalara kazındığını vurgulayarak, "Genel Başkan Özgür Özel'in o traktör üstündeki görüntüleri hafızalara kazındı. Kendisi de alana giderken çocukluğunun traktör üstünde geçtiğini söylüyor. O halk insanı olma, halkın arasında olma bir kere mesajı. Yanındaki kadın ve erkek çiftçi, kadın-erkek temsiliyetini beraber görüyorsunuz" dedi. Öney, Yozgat özelinde ve Türkiye genelinde giderek derinleşen tarım ve çiftçi sorunlarının bu şekilde vurgulanmasını son derece dikkat çekici buldu.

"Çiftçi Abdullah Ceylan'ın konuşması geniş bir etki yarattı"

Yozgat mitinginde konuşan çiftçi Abdullah Ceylan'ın, "Devleti yöneten bir insan, turpla şalgamla devlet idare edilmez; adaletle, hukukla idare edilir" sözlerini hatırlatan Öney, şöyle konuştu:

"Çiftçi Abdullah Ceylan'ın miting alanına hitaben yaptığı konuşma, özellikle "turpla şalgamla" söylemiyle çok daha geniş bir etki yarattı. O mesaj, yaşanan ekonomik krize rağmen yakın siyasi tarihimizin hafızalarda yer edecek en çarpıcı cümlelerinden biri olacak. "Turp ile şalgam ile devlet yönetilmez." Adaletsizlik vurgusu, ekonomik eşitsizlik vurgusu ve tabii ki işte en temel o beslenmeye dayalı, gıdaya dayalı tarım sektörünün bütün toplumu ilgilendiren yaşadığı sorunlar."

"Burada ciddi bir kırılma yaşanıyor"

Öney, son dönemde toplumda cumhuriyet değerlerine büyük bir sahiplenme görüldüğünü ve bu süreçte, Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünün yeniden akıllara ve hafızalara kazındığını belirtti. Siyaset bilimci Sezin Öney, Ankara Araştırma'nın Yozgat mitingine yönelik yaptığı araştırmayı hatırlatarak, mitinge katılan vatandaşların yüzde dokuzunun kendisini muhafazakâr - İslamcı olarak tanımladığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Özellikle Yozgat gibi muhafazakâr sağın güçlü olduğu bir şehirde sokakta olmak ve bir siyasi mitinge katılmak, ciddi bir inisiyatif gösterisidir. Bu inisiyatifin alınmış olması ve mitinge katılanların yüzde 10'unun kendini İslamcı veya muhafazakâr olarak tanımlaması son derece önemli. Burada bir kırılmanın işaretini görüyoruz. Yine Ankara Araştırma'nın verilerine göre, yüzde 18'lik bir kitle daha önce AK Parti veya Erdoğan'a oy vermiş. Ancak bu kitle, kendisini "AK Parti veya Erdoğan'a oy verdim" şeklinde ifade etmesiyle son derece önemli bir mesaj veriyor. Ayrıca, bir CHP mitinginde bulunmak ve bu tercihi dile getirmek, önceden belirli bir arzu edilebilirlik önyargısını aşmak anlamına geliyor. Bu nedenle, bu cevabın verilmesi oldukça anlamlı. Tabii ki vermeyenler de olabilir. Aslında bu yüzde 18, o kitlenin elde edilebilecek minimum verisi olabilir; belki daha fazla bir kitle Erdoğan'a veya MHP'ye oy vermiştir ya da başka bir muhafazakâr sağ eksende siyasi tercihlerde bulunmuşlardır. Burada ciddi bir kırılma yaşanıyor."

Anka Haber Ajansı