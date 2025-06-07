Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma... Gelecek Partisi Heyeti, Dem Parti'yi Ziyaret Etti

Gelecek Partisi heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki iktidar partisinin ve diğer partilerin "Terörsüz Türkiye" sürecinin toplumsallaşması için daha fazla sorumluluk alması gerektiği söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu da sürecin halka anlatılmasının önem arz ettiğini belirterek, "Tabii farklı sesler çıkması normal. Demokraside bunlara önyargıyla bakamayız. Sayın Genel Başkanımızın döneminde de bir girişimde bul

(ANKARA) - Gelecek Partisi heyeti, DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki iktidar partisinin ve diğer partilerin "Terörsüz Türkiye" sürecinin toplumsallaşması için daha fazla sorumluluk alması gerektiği söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu da sürecin halka anlatılmasının önem arz ettiğini belirterek, "Tabii farklı sesler çıkması normal. Demokraside bunlara önyargıyla bakamayız. Sayın Genel Başkanımızın döneminde de bir girişimde bulunulmuştu. Orada düşülen hatalar veya yanlış anlaşılmalara bu süreçte izin verilmemeli" diye konuştu.

Gelecek Partisi heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti Genel Merkezine bayramlaşma ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Kaçar ile STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Müge Aldemir'den oluşan heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan tarafından ağırlandı.

Bekiroğlu: "Mihenk taşı olarak gördüğümüz son gelişmeler hepimizi sevindiriyor"

Gelecek Partisili Bekiroğlu, DEM Parti'nin ve ziyareti takip eden gazetecilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'de gündemin çok yoğun olduğunu belirten Bekiroğlu, "Ama mihenk taşı olarak gördüğümüz bu son gelişmeler hepimizi sevindiriyor, hepimize yeni bir umut açıyor. Bunları sağlayacak kurum ve kuruluşlar da tabii ki siyasi partiler. Bu yönde sizin göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve bizim veya diğer siyasi partilerin göstermiş olduğu çaba ve gayretle inşallah yol kat ederiz. Ülkenin huzura, güvene ihtiyacı var. Sosyal ve ekonomik yönden gelişme bu ülkeye ne kadar çok fayda sağlayacaksa coğrafyamıza da çok fazla katkı sağlayacaktır" dedi.

Tiryaki: "Sadece siyasi iktidarla bizim görüşmemizle çözümlenebilecek bir sorun olduğu kanısında değiliz"

DEM Partili Tiryaki de Gelecek Partisi heyetini ağırmanın onur ve şeref olduğunu söyleyerek, "Bayramlar birçok şeye vesile oluyor. Ama bayramda muhtemelen en çok temenni edilen şey barışın ve huzurun egemen olması. Bayram deyince hepimizin kafasında bu canlanıyor. Temennilerimiz de bunun üzerine kurulu" dedi. Bugünlerin Türkiye için tarihi olduğuna değinen Tiryaki, şunları kaydetti:

"Barışın kapısını araladığımızı düşünüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Geçmiş çözüm döneminden farklı olarak bu dönem belki de şöyle bir şansımız var. Neredeyse Türkiye'deki bütün siyasi partiler bu sürece destek veriyorlar. Daha önceki çözüm sürecinde ana muhalefet partisi olan CHP, MHP cepheden karşısında dururken şimdi MHP neredeyse bunun öncülüğünü yapar pozisyonda. Ana muhalefet partisi CHP de gerçekten bu sürecin olumlu sonuçlanması için çok iyi mesajlar veriyor, desteklediğini söylüyor. Ama biz sadece siyasi iktidarla bizim görüşmemizle çözümlenebilecek bir sorun olduğu kanısında değiliz. Bu yüzden ilk günden itibaren bütün siyasi partilerin bu sürecin parçası olmasına özel önem gösterdik. Parlamentoda grubu bulunsun bulunmasın, mümkün olduğunca bütün siyasi partileri dolaşmak, onlarla gelişmeleri paylaşmak, onların görüşlerini almak için özel bir çaba sarf ettik."

Bekiroğlu: "Önceki süreçte düşülen hatalar ve yanlış anlaşılmalara bu süreçte izin verilmemeli"

Bekiroğlu, sürecin halka anlatılmasının önem arz ettiğine belirterek, "Bu sadece Doğu, Güney Doğu Anadolu'daki vatandaşlarımız için değil, Ege için de geçerli, Akdeniz için de, Karadeniz için de geçerli olan bir süreç. Tabii farklı sesler çıkması normal. Demokraside bunlara önyargıyla bakamayız. Sayın Genel Başkanımızın döneminde de bir girişimde bulunulmuştu malum olduğunuz üzere. Orada düşülen hatalar veya yanlış anlaşılmalara bu süreçte izin verilmemeli veya kapı aralanmamalı diye düşünüyoruz. Hep birlikte yapılacak bir şey, hep birlikte başarılayacak bir şey" dedi.

Tiryaki: "Toplumsal desteğin biraz daha artması için biraz çaba sarf edilmeli"

Tekrar konuşan Tiryaki, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni ziyaret ettiğini, oradaki siyasi partilerle görüştüğünü hatırlatarak, Davutoğlu'nun biraz daha aktif olmaya çalışmasının çok değerli olduğunu belirtti.

Tiryaki, şunları söyledi:

"Sadece izlemekle yetinmemek gerekir. Gerçekten siyasi partilerin elini taşımı altına koymasında büyük yarar var. Hepimizi ilgilendiren bir mesele. Bir kez daha sizin de söylediğiniz gibi akamete uğramaması için hepimizin hassas davranması gerekir, dikkatli davranması gerekir. Ama bu barış sürecinin toplumsallaştırılması her zaman sorun olmuştur dünyanın dört bir yanında."

Tiryaki, TBMM'de beklenen komisyonun bir an önce kurulması ve "çözümün adresi" olması gerektiğini söyleyerek, "Bu sürecin başarıya ulaşması için uğraşıyoruz, didiniyoruz. Siyasi iktidarın da toplumsal rıza, toplumsal kabul konusunda biraz daha çaba sarf etmesi gerektiği kanısındayız. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün siyasi partiler bugün destek verirken toplumsal desteğin biraz daha artması için biraz çaba sarf etmesi gerekir" dedi.

Anka Haber Ajansı