Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri… Deva Partisi Heyetleri, 15 Partiyle Bayramlaştı

Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri… Deva Partisi Heyetleri, 15 Partiyle Bayramlaştı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla, Anavatan Partisi (ANAP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), CHP, Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Gelecek Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla, Anavatan Partisi (ANAP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), CHP, Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti (DSP), Gelecek Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri yapıldı. DEVA Partisi heyetleri, Kurban Bayramı vesilesiyle ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, HÜDAPAR, İYİ Parti, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaştı.

Bu siyasi partilerden DEVA Partisi Genel Merkezi’ne gelen heyetleri, DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi Furkan Arık ağırladı.

DEVA Partisi Sözcüsü, Ankara Milletvekili İdris Şahin, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu ise bayramlaşmak üzere siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ali Babacan: “Mehmet Şanver İle Beraber Yol Yürüdüğümüz İçin Bir Kez Daha Onur Duydum”
Ali Babacan: “Mehmet Şanver İle Beraber Yol Yürüdüğümüz İçin Bir Kez Daha Onur Duydum”
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dayısı Hüseyin Gündüz Hayatını Kaybetti
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ankara’da Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ankara’da Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Chp, Merdan Yanardağ İçin Milletvekili Heyeti Görevlendirdi
Chp, Merdan Yanardağ İçin Milletvekili Heyeti Görevlendirdi
Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri... İyi Parti, Parti Genel Merkezinde 8 Partiyle Bayramlaştı
Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri... İyi Parti, Parti Genel Merkezinde 8 Partiyle Bayramlaştı
Ömer Fethi Gürer: "Ekmek Fiyatının Değişmesi Dar Gelirlinin Sofrasındaki Ekmeği Küçültecektir"
Ömer Fethi Gürer: "Ekmek Fiyatının Değişmesi Dar Gelirlinin Sofrasındaki Ekmeği Küçültecektir"
Ali Öztunç: "İşsizlik Fonu İşçiye Değil İşverene Gidiyor. İşsize, İşsizlik Maaşı Hayal Oldu"
Ali Öztunç: "İşsizlik Fonu İşçiye Değil İşverene Gidiyor. İşsize, İşsizlik Maaşı Hayal Oldu"