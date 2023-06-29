Siyasi Partilerde Bayramlaşma Ziyaretleri... İyi Parti, Parti Genel Merkezinde 8 Partiyle Bayramlaştı

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla parti genel merkezinde Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Milli Yol Partisi, AKP, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Zafer Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla parti genel merkezinde Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Milli Yol Partisi, AKP, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Zafer Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ile Genel İdare Kurulu Üyeleri İrem Yaman ve Ali Demir'den oluşan parti heyeti, partinin genel merkezine ziyarete gelen DEVA Panrtisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Milli Yol Partisi, AKP, BBP ve Zafer Partisi heyetleri ile bayramlaştı.

Anka Haber Ajansı