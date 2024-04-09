Siyasi Partilerin Bayramlaşma Programı Belli Oldu

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında yapılacak bayramlaşma programları belli oldu. CHP, 15 partiye bayram ziyareti yapacak. MHP ise 4 parti ile bayramlaşacak.

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında yapılacak bayramlaşma programları belli oldu. CHP, 15 partiye bayram ziyareti yapacak. MHP ise 4 parti ile bayramlaşacak.

Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram kutlamaları bayramın ikinci günü parti genel merkezlerinde yapılacak. Partiler, hem ziyaretler hem de partilerine gelecek parti temsilcilerini karşılayacak heyetlerini belirledi. Partilerin karşılıklı ziyaret programları da belli oldu.

CHP 15 PARTİYİ ZİYARET EDECEK

Buna göre CHP, 15 siyasi partiye bayram ziyareti yapacak. CHP’nin bayramlaşma programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Onur Topkül’den oluşan heyet CHP heyeti, bayramlaşma için genel merkeze gelen parti temsilcilerini ağırlayacak. CHP’nin partilere yapacağı ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak’tan oluşacak.

CHP’nin ziyaret edeceği partiler arasında AKP, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Rafah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi yer alıyor. Ayrıca, CHP’ye bayram ziyaretinde bulunmak isteyen partiler ise şunlar;

“AKP, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Rafah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi”

AKP’DE BAYRAMLAŞMA

AKP’nin bayramlaşma programı kapsamında, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara’dan oluşan heyet, genel merkezde diğer partilerden gelen temsileri ağırlayacak. AKP, partileri ziyaret için iki ayrı heyet oluşturdu. Birinci ziyaret heyeti, MKYK Üyesi Hasan Sert, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı’dan oluşacak. İkinci heyette ise Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Derya Öztekin ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Salih Aydın bulunacak.

AKP’ye bayram ziyareti yapacak partiler arasında CHP, MHP, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve İYİ Parti yer alıyor. AKP, ise CHP, Hür Dava Partisi, BBP ve İYİ Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve DSP’yi ziyaret edecek.

DEM PARTİ’DE BAYRAM...

DEM Parti’nin bayramlaşma programında Eş Genel Başkan Yardımcıları Vezir Coşkun Parlak, Canan Çalağan ve PM Üyesi Fatma Koçyiğit’ten oluşan heyet, siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak. Parti genel merkezinde ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça, PM Üyesi İhsan Seylan bayramlaşmaya gelen parti temsilcilerini karşılayacak.

DEM Parti’nin ziyaret edeceği partiler arasında Gelecek Partisi, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi bulunuyor. DEM Parti’yi ise Gelecek Partisi, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ziyaret edecek

MHP 4 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

MHP’nin bayramlaşma programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK Üyesi Özgür Bayraktar, genel merkezde parti temsilcilerini ağırlayacak. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Fatih Çetinkaya’dan oluşacak heyet ise partileri ziyaret edecek.

MHP’yi, DSP, AKP, Yeniden Refah Partisi ve CHP ziyaret programına alırken, MHP ise DSP, AKP, Yeniden Refah Partisi ve CHP’yi ziyaret edecek.

İYİ PARTİ’DE BAYRAMLAŞMA

İYİ Parti ise karşılıklı olarak Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, AKP, Milli Yol Partisi, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve BTP ile bayramlaşacak.

Anka Haber Ajansı