Siyasilerden, Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma Başlatılmasına Tepki

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatılmasına siyasilerden tepki geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu tepkide bulundu:

"İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturma, Anayasa’ya değil, sarayın talimatlarına bağlı bir yargı düzeninin yeni gözdağı girişimidir. Anayasa’nın 34. maddesi açıktır ve herkesin izin almaksızın gösteri yapabileceğini düzenler. Sizin siyasi soruşturmalarınız da hukukla bağdaşmayan yargılamalarınız da bize ancak vız gelir tırıs gider! Hodri meydan, yüreğiniz yetiyorsa soruşturmayı bırakın koyun sandığı! Biz bitmeyiz!"

Burhanettin Bulut: Yargıyı araçsallaştıranlar bilsin ki size zerre boyun eğmeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Devletin çivisinin çıktığı, tuzun bile koktuğu, hukuksuzlukların, kanun tanımazlığın hukuk haline geldiği karanlık bir dönemden geçiyoruz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma açıldı. İktidarı kaybetme korkusuyla bütün tuşlara aynı anda basanlar, yargıyı araçsallaştıranlar bilsin ki size zerre boyun eğmeyiz, gözdağınıza, baskılarınıza pabuç bırakmayız. Hodri meydan!" tepkisinde bulundu.

Özgür Karabat: Saray yönetimi bir darbe rejimine dönüşmüştür!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Saray yönetimi bir darbe rejimine dönüşmüştür! Belediyelere yönelik operasyonlar, seçilmiş başkanların yerine kayyum atamaları, örgütlerimize dönük davalar ve son olarak CHP İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’e yönelik hukuksuz soruşturma… Saray rejiminin operasyonlarına, yargıyı sopa gibi kullananlara asla teslim olmayız! Bu ülkenin gerçek sahipleri sarayda oturanlar değil, halktır! Halkın iradesine dokunmanıza asla izin vermeyeceğiz!" dedi.

Cemal Enginyurt: Çabalarınız beyhude

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, " Çağlayan Adliyesinde ortaya çıkan tablo sizi çok korkutmuş. Anlaşılan uykusuz geceler geçirmişsiniz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'ede soruşturma açmışsınız. Çabalarınız beyhude. Yılmayacağız ve kazanacağız." açıklamasını yaptı. Cem Aydın: Mücadelemiz büyümeye devam edecek CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, paylaşımında tepkisinde şunları ifade etti: "Millet iradesinin gaspına karşı durmaksızın mücadele eden İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e açılan soruşturma halkımızın nezdinde yok hükmündedir. Çağlayan’daki dayanışma ve kararlılıktan rahatsız olanlar duysun, mücadelemiz büyümeye devam edecek. İstanbul örgütümüzün önünde cesurca yürüyen İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanındayız. Haksızlığın, adaletsizliğin önünde duvar olacağız!"

Anka Haber Ajansı