Siyasilerden İsrail'in Refah'taki Saldırısına Tepki: "Susmayın, Refah'ta Katliam Var"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar" paylaşımında bulundu.