Siyasilerden İsrail'in Refah'taki Saldırısına Tepki: "Susmayın, Refah'ta Katliam Var"

Siyasilerden İsrail'in Refah'taki Saldırısına Tepki: "Susmayın, Refah'ta Katliam Var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar" paylaşımında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise "Susmayın, Refah’ta katliam var!" tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Aylardır Gazze’de, İsrail yönetimi, kana susamış bir canavar gibi saldırmaya devam ediyor. Bütün dünyanın gözleri önünde insanlık katlediliyor, bir soykırım işleniyor. Ey dünya, bu savaş İsrail ile insanlık arasında. Açın artık gözlerinizi, duyun artık feryatları. Masumların kanı ellerinize yapışıyor. Katil İsrail yönetimi şimdide Refah’taki çadır kampını bombalayarak, onlarca masumu katletti. Daha ne olmalı, bu vandalları durdurmak için? İnsanlık ölüyor, insan sandıklarımız ise seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnsanlıktan nasibini almamış terör rejimi, insanları ve insanlığı katletmeye devam ediyor. Siyonist rejim, bu anlayışla devam ettiği ve kendilerine "dur" denilmediği müddetçe yeryüzü üzerinde huzur ve barışı tesis etme ihtimali yoktur. Şimdi de Refah çadır kampına bombalar yağdıran, onlarca masum insanın yanarak can vermesine sebep olan İsrail karşısında daha ne kadar sessiz kalınacak Allah aşkına? Elinde yetki bulunduranlar, ne zaman somut ve caydırıcı adımlar atacak?" diye sordu.

Anka Haber Ajansı

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