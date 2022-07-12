Skuterlı Dilara Gül’ün Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ertan KILIÇ/ İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de, 23 yaşındaki Dilara Gül'ün skuter ile giderken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Halaskargazi Caddesi'nde, saat 00.10 sıralarında, skuter ile giderken, otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Dilara Gül'ün ölümüyle sonuçlanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, skuter ile sağ şeritten ilerleyen Dilara Gül'ün yolu keserek sola döndüğü, bu sırada Hakan Akçelik idaresindeki otomobilin hızla gelerek Gül'e çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle skuter üzerindeki Dilara Gül, metrelerce uzağa düşüyor. Çevredeki vatandaşların da Gül'ün yardımına koştuğu görülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı