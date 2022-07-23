Şok Eden Kedi Saldırısı Kamerada

Şok Eden Kedi Saldırısı Kamerada

MERTER'de köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışan Ata Özbek, bacaklarından yaralandı.

Nedim BAYHAN- Emin YEŞİL - Emre Can URAN-/İSTANBUL,(DHA)- MERTER'de köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışan Ata Özbek, bacaklarından yaralandı. Özbek "İlk kez bir kedi köpeğime saldırdı. Köpeğimi korumak için kucağıma alınca kedi bacağıma yapıştı. Ayağımla kediyi savurmaya çalıştım" dedi.

Merter Gülbayır Sokağı'nda köpeğini gezdirmeye çıkaran Ata Özbek, bir kedinin saldırısına uğradı. Köpeği Karamel'e saldırmaya çalışan kediyi, ayağıyla uzaklaştırmaya çalışan Özbek, bacaklarından yaralandı. Bacaklarından kedi tırmalamasıyla yaralanan Özbek, kuduz aşısı olmak zorunda kaldı. Kedinin, köpeğe ve Özbek'e ve yoldaki bir kediye saldırdığı o anlar, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına girdi. Karamel'i gezdirirken kedi ve köpeklerle zaman zaman sorun yaşandığını ancak, ilk kez böyle bir saldırı olduğunu söyleyen Ata Özbek, "Genelde Karamel tepki gösterdiğinde ben uyarıyordum. Sanırım kedi geçmişte bir köpek saldırısına uğradı ve çevrede de yavruları vardı, o nedenle saldırmış olabilir. Kedinin saldırdığını fark ettiğimde, Karamel'i kucağıma aldım. O sırada kedi bacağıma yapıştı. Mecburen ayağımla kediyi savurmaya çalıştım. Tırnakları çok sivriydi ve Karamel'in gözünü yaralayabilirdi. O anda insanlar müdahale edemedi, şaşkınlıkla izlediler. Bacağım paramparça oldu. Yaralarım için hastaneye gittim. Normalde kedilerde kuduz olmuyor ama, enfeksiyon kapmamak için merhemle tedavi gördüm. Kuduz aşısı oldum" diye konuştu. Özbek, köpeği Karamel'in bu olaydan sonra kedi gördüğünde sinirlendiğini de belirtti.

(FOTOĞRAF)

Şok Eden Kedi Saldırısı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Ümraniye'de Motosikletlinin Düşerek Sürüklendiği Kaza Kamerada
Ümraniye'de Motosikletlinin Düşerek Sürüklendiği Kaza Kamerada
Güroymak’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güroymak’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı
Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı
Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 1'i Ağır, 21 Yaralı
Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 1'i Ağır, 21 Yaralı
Çekmeköy'de Otomobil Ve 2 Hafriyat Kamyonun Karıştığı Kazada Trafik Yoğunluğu
Çekmeköy'de Otomobil Ve 2 Hafriyat Kamyonun Karıştığı Kazada Trafik Yoğunluğu
Hasta Taşıyan Ambulans Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Hasta Taşıyan Ambulans Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Geniş Haber // Sarıyer'deki Kamyon Kazası Kamerada
Geniş Haber // Sarıyer'deki Kamyon Kazası Kamerada