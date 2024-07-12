Sokak Hayvanları Teklifi Meclis Sunuldu... "Ötanazi Uygulanacak..."

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e verildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan, anatomik yapısı bozulmuş, sahiplendirilemeyen köpeklere ötenazi uygulanacağını açıkladı. Güler Belediyelerin sorumluluklarına işaret ederek, "Kanunun açık emrine rağmen gereğini yapmayan ve bundan dolayı da bu sorunun büyümesine sahipsiz köpek popülasyonun artmasına sebebiyet veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve idari görevliler hakkında altı aydan iki yıla kadar h

(TBMM) - Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e verildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan, anatomik yapısı bozulmuş, sahiplendirilemeyen köpeklere ötenazi uygulanacağını açıkladı. Güler Belediyelerin sorumluluklarına işaret ederek, "Kanunun açık emrine rağmen gereğini yapmayan ve bundan dolayı da bu sorunun büyümesine sahipsiz köpek popülasyonun artmasına sebebiyet veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve idari görevliler hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası yaptırımı öngörüyoruz" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, 20 yıl içerisinde 2,5 milyona yakın sokak köpeğinden 550 bine yakınının sahiplendirildiğini söyledi.

Güler, "Ülkemizin bir çok bölgesinde bu alınan tedbirlere rağmen mahalli idarilerimizin geldiği bu aşama yetersiz kalıyor" dedi. Kuduz riskli temaslı insanların hastane başvurularının arttığına dikkati çeken Güler, "Bu rakam 400 binlerin üzerine çıkmış durumda. Bazı mahallelerimizde kuduz riskinden dolayı karantina uygulaması yapılıyor. Hayvan dışkılarından kaynaklı birçok hayvan hastalığı da toplumumuzu tehdit ediyor. 5199 sayılı kanunumuzun hayvanları koruma çerçevesinden çıkartıp merkezinde insan, hayvanları koruma, çevreyi koruma toplum sağlığını koruma başlığına getiriyoruz" diye konuştu.

Güler'in konuşması özetle şöyle:

"Kanunumuzun hedefi sadece hayvanları koruma değil, merkezinde insan hayatını koruma toplum sağlığını koruma gibi bir tanımlama getiriyoruz. Kanunumuzun belli maddelerinde uygulamayı değiştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın tanıtım ve uygulama desteğinin yanında sahipsiz sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda nitelikli yaşam alanları oluşturulması, sahiplendirilmenin güçlü bir şekilde teşviki özellikle bu barınaklarda kısırlaştırma için ameliyathane kurulması diğer cihazlar için alet edevat desteği sağlanacak.

"Ötenazi yoluyla da hayatlarına son verme"

Ancak biliyoruz ki barınaklar bir yaşam kalitesi olarak, yine hayvanlardan hayvana geçecek hastalıklar, yine hayvandan insana geçecek, hastalıkların da mevcudiyetini biliyoruz. Yine özellik itibariyle kuduz riski taşıyan saldırganlaşmış herhangi bir şekilde rehabilite edilme imkanı olmayan özelliği itibariyle anatomik yapısı bozulmuş, gerekirse mevcut bulunduğu ırksal özelliği itibariyle sahiplendirme imkanı olmayan köpeklerin hukuki ve sağlık kavramı yönüyle belirlenmiş bir kavramı kullanıyoruz. Ötenazi kavramını Bu sahipsiz köpeklerin ötenazi yoluyla da mevcut bakım evlerinin, yaşam kalitesinin, barınma imkanlarının niteliğinin arttırılması, orada da sağlıkaltı alı hayvanlarımızın daha iyi imkanlarda bakılması için bu hayvanları ötenazi yoluyla da hayatlarına son verme noktasına bir imkan tanıyoruz.

"Uygulamaları yapmayan mahalli idarelere hapis cezası"

Buradaki yetki, 2004 yılında yürürlüğe giren kanunumuz Avrupa'ya da baktığımızda tüm görev yetki sorumluluk mahalli idarelerinindir belediyelerindir. Dolayısıyla bunda da çok iyi örnekler sergileyen bu kanunlarda bölgesinde hem hayvanlara bakım tedavisi onların beslenmesi barınması noktasında çok iyi örnekleri olan belediyelerimiz olduğu gibi maalesef kanunun açık emrine rağmen 5199 sayılı büyükşehirlerde kesinleşmiş bütçe büyüklüğünün binde 3'ü. Nüfusu 25 binin üzerindeki ilçelerimizde ve illerimizde de bunların binde 5'ini mutlaka ayırması, bu barınakların ve hayvanların bakımı noktasında bu bütçenin kullanılması gerekirken maalesef kullanmayan, bu hususta yeterli çalışma yapmayan mahalli idarelerimiz de var.

"Belediye başkanı, meclis üyesine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası"

Kanunun açık emrine rağmen gereğini yapmayan ve bundan dolayı da bu sorunun büyümesine sahipsiz köpek popülasyonun artmasına sebebiyet veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve idari görevliler hakkında da altı aydan iki yıla kadar hapis cezası yaptırımı öngörüyoruz.

"Hayvan başına 60 bin TL idari para cezası"

Sahiplendiği köpeği doğrudan sokağa bırakan insanlara da hayvan başına 60 bin TL idari para cezası getirilecek. Hayvanları toplayıp başka ilçenin sınırlarına atanlara da hayvan başına 50 bin TL idari para cezasını verilecek.

Belediyelerin yeni uygulamaya geçiş dönemi süresi 2028 yılına kadar uzatıldı

Güler açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Belediyelerin yeni uygulamaya geçiş dönemi hazırlıklarını 2028 yılına kadar uzattıklarını söyleyen Güler, "Ancak bu geçiş dönemi bütçe imkanlarını hemen kullanacaksınız, dolayısıyla yaptırıma tabi. Bu işe kayıtsız kalan ilgilenmeyen yönetimler de var" dedi.

Ötenaziyi barınaklardaki görevli uygulayacak

Köpeklerin sahiplendirilmesi süresine ilişkin soruya ise Güler, "Barınaklarda hayvanların bakımları devam edecek. Birlikte yaşanılan bir alanda zarar verecek köpeklerin ayrıştırılması ve sağlıklı hayvanların da yaşam kalitesinin arttırılması gerekiyor. Görevli arkadaşlarımız veteriner barınak yetkilisi veya müdürün vereceği kararlar noktasında bu uygulanacak" dedi.

Güler, ötenazi yapılıp yapılmadığının denetlenmesine ilişkin de "Herhangi bir sebepten dolayı hayvanı öldürmenin cezası 1 yıldan 4 yıla kadar. Ötenazi kelimesinin kullanılmasının sebebi hayvanımıza eziyet etmeden ilaç vasıtasıyla hayatına son vermek gerekiyor" açıklaması yaptı.

Anka Haber Ajansı