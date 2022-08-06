Sokakta Karşılaştığı Husumetlisi Tarafından Öldürüldü

Sokakta Karşılaştığı Husumetlisi Tarafından Öldürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ali Kumbul (30), tartıştığı husumetlisi olduğu tahmin edilen kişi tarafından otomatik tüfekle vurularak öldürüldü.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ali Kumbul (30), tartıştığı husumetlisi olduğu tahmin edilen kişi tarafından otomatik tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesi Belen Mahallesi Tekeli Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Ali Kumbul ile kimliği öğrenilemeyen kişi, yolda karşılaşınca tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Kumbul, otomatik tüfekle vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali Kumbul'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Duygu, Evinde Erkek Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Yaralandı
Duygu, Evinde Erkek Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Yaralandı
Çanakkale'de Otomobiller Çarpıştı; Karı Koca Öldü, Çocukları Dahil 5 Yaralı
Çanakkale'de Otomobiller Çarpıştı; Karı Koca Öldü, Çocukları Dahil 5 Yaralı
Mersin'deki Orman Yangını, 4'üncü Günde Kısmen Kontrol Altında
Mersin'deki Orman Yangını, 4'üncü Günde Kısmen Kontrol Altında
İzmir'de 5 Yıl Önce Orman Yangınında Zarar Gören 1200 Hektar Alan Yeşillendi (2)- Yeniden
İzmir'de 5 Yıl Önce Orman Yangınında Zarar Gören 1200 Hektar Alan Yeşillendi (2)- Yeniden
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek
Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı
Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı
Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı
Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı