Sokakta Karşılaştığı Husumetlisini Tabancanın Kabzasıyla Başından Yaraladı

Sokakta Karşılaştığı Husumetlisini Tabancanın Kabzasıyla Başından Yaraladı

ADANA'da, sokakta karşılaştığı husumetlisi Kemal Y. tarafından başına tabancanın kabzasıyla vurulan Ali Ekici (20), yaralandı.

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, sokakta karşılaştığı husumetlisi Kemal Y. tarafından başına tabancanın kabzasıyla vurulan Ali Ekici (20), yaralandı. Kemal Y. ile yanında bulunan arkadaşları olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Ali Ekici ise cadde üzerindeki bir markete sığındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ekici, sokakta yürüdüğü sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan Kemal Y. ile karşılaştı. Otomobilden inen Kemal Y. ve arkadaşları, Ali Ekici ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Y., yanında bulunan tabancanın kabzasıyla Ali Ekici'nin başına vurdu. Ali Ekici kanlar içerisinde kalırken, Kemal Y. ve arkadaşları geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

MARKETE SIĞINDI

Ali Ekici, çevredekilerden yardım istemek için cadde üzerindeki bir markete sığındı. Ali Ekici'nin kan kaybettiğini gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Ali Ekici'yi ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri Kemal Y. ve arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Sokakta Karşılaştığı Husumetlisini Tabancanın Kabzasıyla Başından Yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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