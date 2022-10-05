Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı

Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı

ADANA'da Emir Çiçek (26), evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Emir Çiçek (26), evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Karnına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çiçek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere sokakta yürüyen Emir Çiçek, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, Çiçek'in karnına ve koluna isabet etti. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, Çiçek ise silah sesini duyup, sokağa çıkan yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Çiçek, hemen ameliyata alındı.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sokakta Yürürken Silahlı Saldırıda Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Küçükçekmece'de 14 Katlı Binada Yangın Çıktı; 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Küçükçekmece'de 14 Katlı Binada Yangın Çıktı; 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Bursa'da Seyir Halindeki Tır Alev Alev Yandı
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Lastiği Patlayan Servi Aracı Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Lastiği Patlayan Servi Aracı Kazaya Yol Açtı: 4 Yaralı
Bayrampaşa'da Park Halindeki Kamyonette Erkek Cesedi Bulundu
Bayrampaşa'da Park Halindeki Kamyonette Erkek Cesedi Bulundu
Parkta Köpek Tartışmasında Cam Şişe İle Boğazı Kesildi
Parkta Köpek Tartışmasında Cam Şişe İle Boğazı Kesildi
Kastamonu'da Üç Tır Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Kastamonu'da Üç Tır Kaza Yaptı: 1 Yaralı
Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı
Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı