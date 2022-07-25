Söke’de Çıkan Orman Yangını Kısa Sürede Yayıldı

Söke’de Çıkan Orman Yangını Kısa Sürede Yayıldı

AYDIN'ın Söke ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesindeki ormanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Argavlı Mahallesi yakınlarında ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edilerek havadan ve karadan yangına müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Söke’de Çıkan Orman Yangını Kısa Sürede Yayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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