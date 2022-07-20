Söke’de Çıkan Orman Yangınında 50 Dönüm Alan Zarar Gördü

Söke’de Çıkan Orman Yangınında 50 Dönüm Alan Zarar Gördü

AYDIN'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 11 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren orman yangınında 5 dönüm alan tahrip oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

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Söke’de Çıkan Orman Yangınında 50 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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