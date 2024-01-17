Sol Parti Sözcüsü Tombul: "Bizim Olan, Halkın, Emekçinin Olan Bütün Değerler 3-5 Sermayedara Peşkeş Çekildi"

SOL Parti İsmail Hakkı Tombul, Aksaray Saratlı’da aday tanıtımında; “Özellikle ülkeyi 21 yıldır yöneten AKP- MHP iktidar bloku bu ülkenin bütün yeraltı ve yer üstü kaynaklarını haraç mezat sattı. Bizim olan halkın olan emekçi halkın olan bütün değerler 3- 5 sermayedara peşkeş çekildi. Yine AKP kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan hiç kimseye yaşam hakkı vermek istemiyor adeta Türkiye'yi tek bir mezhebin tahakkümü altına sokmak istiyor. Biz AKP'nin bu siyasal İslamcı faşizmine itiraz ediyoruz" ded

KEMAL ONUR ATALAY

SOL Parti İsmail Hakkı Tombul, Aksaray Saratlı’da aday tanıtımında; “Özellikle ülkeyi 21 yıldır yöneten AKP- MHP iktidar bloku bu ülkenin bütün yeraltı ve yer üstü kaynaklarını haraç mezat sattı. Bizim olan halkın olan emekçi halkın olan bütün değerler 3- 5 sermayedara peşkeş çekildi. Yine AKP kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan hiç kimseye yaşam hakkı vermek istemiyor adeta Türkiye'yi tek bir mezhebin tahakkümü altına sokmak istiyor. Biz AKP'nin bu siyasal İslamcı faşizmine itiraz ediyoruz" dedi.

SOL Parti, Aksaray’ın Saratlı beldesinde aday tanıtımı ve seçim bürosunun açılışını yaptı. Tanıtım toplantısına SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, İl Başkanı Haşmet Tekin Ökçe ve partililer katıldı.

"ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ ANTİ DEMOKRATİK REJİME SON VERMEK"

SOL Parti Aksaray İl Başkanı Haşmet Tekin Ökçe şunları söyledi:

"21 gün içerisinde 21 tane şehit verdik. Bir tanesi de Aksaraylı, yüreğimize kor düştü. Şehitlerimizin hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bugün buraya Saratlı halkını yine Saratlı halkıyla birlikte yönetecek başkan ve Meclis üyelerini tanıtmak için SOL Parti’yi kısa ve öz olarak anlatmak için buraya toplanmış bulunmaktayız. Sola katıl. SOL Parti bilimsel sosyalist dünyaya görüşünün ışığında her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırıldığı her alanda, sınıfsal, etnik, dinsel, toplumsal ayrımcılıkların ve eşitsizliklerin yok edildiği bir düzen içinde mücadele eder. Bugün ülkemizde bir avuç sömürücü, soyguncu azınlığın çıkarlarını dincilik maskesi altında koruyup sürdürmeye çalışan, bunun için ülkemizi büyük bir felakete sürükleyen mevcut antidemokratik rejime son vermek öncelikli görevimizdir."

"BELEDİYE RANT KAPISI DEĞİL HİZMET MERKEZİDİR"

Saratlı Beldesi Başkan Adayı Cuma Kaplan, şunları söyledi:

"Bu görevin ciddi bir sorumluluk istediğini, zorlu bir görev olduğunu biliyorum. Zor olduğu kadar onurlu bir görev olduğunu da biliyorum. Sizlere layık olmanın içeride ve dışarıda sizlere layıkıyla, hakkıyla temsil etmenin omuzlarıma yükleyeceği yükün ağırlığını şimdiden hissediyorum ama bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Bana emanet edeceğiniz belediyenin kasasını çalmadan, çaldırmadan namusum gibi koruyacağım. Belediye bir geçim kaynağı ocağı değil, belediye bir rant aracı değil. Orada tüysüz, yetimlerin hakkı var. Belediye bir hizmet merkezidir, hesap verilir bir belediye başkanlığı anlayışını yerleştireceğim. Her 6 ayda belediyenin gelirlerini ve giderlerini ilan edeceğim. Halkımızı bu konuda bilgilendireceğim. Meclis toplantılarını halka açık yapacağım, yapılan hizmetleri önce halkımızın görüşünü alacağım.”

"SİYASAL İSLAMCI FAŞİZMİNE İTİRAZ EDİYORUZ"

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ise şunları söyledi:

"Çok kritik bir yerel seçime gidiyoruz. Özellikle ülkeyi 21 yıldır yöneten AKP- MHP iktidar bloku, bu ülkenin bütün yeraltı ve yer üstü kaynaklarını haraç mezat sattı. Bizim olan, halkın olan, emekçi halkın olan bütün değerler 3-5 sermayedara peşkeş çekildi. Yine AKP kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan hiç kimseye yaşam hakkı vermek istemiyor adeta Türkiye'yi tek bir mezhebin yaşam altına, tek bir mezhebin tahakküm altına sokmak istiyor. Biz AKP'nin bu siyasal İslamcı faşizmine itiraz ediyoruz ve diyoruz ki bu ülkede herkes özgürce kendi inancını yaşayabilmeli. Hiç kimse bir başkasının yaşamına müdahale etmemeli. Bu ülkede insanlar kendi kimliklerini, kendi kültürlerini, kendi onurları olarak taşıyabilmeli ama onlar diyor ki hayır bizim gibi düşüneceksiniz, bizim gibi inanacaksınız, bizim gibi yaşayacaksınız. Yağma yok. Bu ülkenin 85 milyonluk yurttaşı herkes özgürce istediği biçimde yaşayacak.

28 Mayıs'ta çaldılar, çırptılar ve adeta bu ülkeyi yeniden bir karabasana mahkum ettiler. Muhalefet de bu seçimi kaybetmek için elinden geleni yaptı. Seçimden sonra görüyoruz ki bu seçimi kazanmak için yola çıkan ittifaklar bile neredeyse birbirinin aleyhinde çalışmış, neredeyse kaybetmek için uğraşmışlar. Şimdi bu seçimler bu yerel seçimde iktidar bir kez daha seçimleri kazanarak kendi kurduğu tek adam rejimini tek mezhep rejimini kalıcı kılmak istiyor. İşte onun için bu yerel seçimlerde AKP- MHP faşizmine karşı birlikte mücadele edecek miyiz? Saratlılılar bütün Türkiye'de olduğu gibi Saratlı'da da SOL Parti, SOL Partililer, AKP'ye karşı MHP'ye karşı bu din tüccarlarına karşı, bu ülkeyi çalıp çırpan soyan, satanlara karşı birlikte mücadele edecek. Biz bu yerel seçimlerde bulunduğumuz her yerde örgütlü bir biçimde, örgütlenerek halkın gerçek gücünü göstererek seçimi sürdüreceğiz ve biliyoruz ki hiçbir güç örgütlü halkı yenemez.

"EĞİTİM VE SAĞLIĞI ÜCRETSİZ HALE GETİRECEK BİR ANLAYIŞ SUNUYORUZ"

Biz Saratlı'dan başlayarak yerel seçimlerde bir yol yürüyüşü başlatıyoruz. Biz diyoruz ki bu yerel seçimlere giderken Türkiye'de AKP'nin temsil ettiği rantiyeci, çalıp çırpmacı yerel anlayışa karşı bu kentin kentlerin bütün değerlerini halkın yararına sunacak eğitimi, sağlığı ulaşımı ücretsiz hale getirecek bir yerel yönetim anlayışı sunuyoruz. Biz diyoruz ki bu ülkenin bütün kentleri yeşilliğiyle, doğasıyla yaşanılacak bir kent olacak. Yaşanılacak bir ülke olacak. Bizim yerel yönetim anlayışımızı en iyi Nazım usta ifade etmiş. Nazım Hikmet diyor ki; hep bir ağızdan türkü söyleyip hep beraber sulardan çekmek ağı, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Balı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek. İşte bizim yerel yönetim anlayışımız da bizim size rağmen bu kenti yönetmek değil, birlikte yönetmek anlayışımız da budur. Yine Saratlı'da olup da Pir Sultan'ı anmadan geçmek olur mu? Hani bütün o dönemki zalimlere karşı itiraz eden ve korkmadan, gözünü kırpmadan yaşamını bile feda eden o Pir Sultan'ın söylediği gibi bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Pir Sultan demiş ki özü öze bağlayalım. Şimdi bir olalım bu AKP-MHP İslamcılar ne sandığa gömelim onları iktidardan indirelim arkadaşlar. Buradan bu yürüyüşümüzü bu birlikte, bu halkın geleceğine dair birlikte yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Seçimden sonra bu Saratlı'yı da seçime kazandıktan sonra birlikte yöneterek Türkiye'ye örnek hale getireceğiz."

Anka Haber Ajansı