Sol Parti’den Chp’ye Geçmiş Olsun Mesajı: Yenilgisi Kesinleşmiş İktidar Öfkeyle Toplumu Sindirmeye Çalışıyor

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili “Yenilgisi kesinleşmiş bunu açık bir şekilde gören iktidar, öfkeyle toplumu sindirmeye çalışıyor. Korkutmaya çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hileye başvururlarsa vursunlar onlara asla teslim olmayacağımızı herkes bilmeli. Asla bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Sandıkta ve seçimin her bir anında bu mücadeleyi yürüteceğiz.” dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili “Yenilgisi kesinleşmiş bunu açık bir şekilde gören iktidar, öfkeyle toplumu sindirmeye çalışıyor. Korkutmaya çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hileye başvururlarsa vursunlar onlara asla teslim olmayacağımızı herkes bilmeli. Asla bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Sandıkta ve seçimin her bir anında bu mücadeleyi yürüteceğiz.” dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılmasıyla ilgili olayı kınayarak, CHP’ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. İşleyen şunları söyledi:

“Bu sabah CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyı kınıyoruz. CHP’li dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yenilgisi kesinleşmiş bunu açık bir şekilde gören iktidar, öfkeyle toplumu sindirmeye çalışıyor. Korkutmaya çalışıyor. Tüm muhalefet güçlerine dönük bir gözdağı vermeye çalışıyor. Bundan öncekiler gibi hileyle zorbalıkla ayakta kalabileceğini düşünüyor. Bütün bu saldırıların arkasında bu var. Büyük bir suç örgütünün türlü haydutluklarla iktidarda kalma arayışı var. Ama bütün bunlara pabuç bırakmayacağımızı, bütün muhalefetin birliği dayanışması, toplumsal muhalefet güçlerinin, ilericilerin, gençlerin, kadınların, emekçilerin bu rejime ve kötülük iktidarına artık yeter diyen herkesin tek yumruk mücadele edeceği bir seçim sürecindeyiz. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar, hangi hileye başvururlarsa vursunlar onlara asla teslim olmayacağımızı herkes bilmeli, asla bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Sandıkta ve seçimin her bir anında bu mücadeleyi yürüteceğiz. Bilsinler ki orada haydutlar varsa, bu ülkenin devrimcileri var, bu ülkenin memleketini seven yurtseverler insanları var, onların birliği, gücü var. Herkes inansın biz kazanacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı