Soma'da Orman Yangını

Ersan ERDOĞAN/ SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 19.20 sıralarında Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına 16 arazöz, 3 su tankeri, 4 dozer ve 4 yangın söndürme helikopteri ile müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı