Son Dakika... Akşener Açıkladı: İyi Parti’nin İstanbul Adayı Buğra Kavuncu, Balıkesir Adayı Turhan Çömez
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Turhan Çömez olduğu açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Turhan Çömez olduğu açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partinin grup toplantısında; bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.
Akşener, İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez olduğunu duyurdu.
Anka Haber Ajansı